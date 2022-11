Suurbritannia võib oma sõdurid saata Ghanasse

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Suurbritannia võib saata oma eriväed Ghanasse, kuna Ühendkuningriigi relvajõud lahkuvad Mali missioonilt plaanitust varem.

Suurbritannia teatas eelmisel nädalal, et Briti sõdurid lahkuvad Malist. Üheks põhjuseks on riigis asuvad Venemaa Wagneri palgasõdurid.

Suurbritannia ministrid lendavad sel nädalal Ghanasse, et sõlmida uus julgeolekulepe. Pole veel selge, kui ulatuslik leping sõlmitakse, vahendas The Telegraph.

Veel mõni kuu tagasi kirjeldasid Briti ametnikud Mali missiooni kui "terrorismivastase sõja uut rindejoont". Seetõttu võivad britid tahta nüüd uue Ghana missiooniga oma mainet parandada.

Suurbritannia endine Aafrika asjade minister Rory Stewart leiab, et tegemist võib olla ainult maine paranduse operatsiooniga.

"Me nägime vaeva, et pidada Malis üleval 300 sõdurit, see läks eelarvest maksma kuni sada miljonit naela. Ma kardan, et pööre Ghana ja Burkina Faso poole on viis, kuidas vabandada meie taganemist Sahelist," ütles Stewart.

Stewart on pikka aega väitnud, et Suurbritannia enda julgeolek satub ohtu, kui relvarühmitused suudavad Saheli piirkonnas kanda kinnitada.

Kriitikud leiavad, et Suurbritannia tegevusplaan Malis oli algusest peale liiga naiivne ja kantud nostalgiast. Põhja-Malis asuv Suurbritannia baas sai nime legendaarse sõjaväelase Ralph Bagnoldi järgi. Bagnold abistas esimest SAS-i üksust, mille käigus britid korraldasid üllatusrünnakuid Saksa vägede vastu.

Malis tegutsevad nüüd Venemaa palgasõdurite firma Wagner võitlejad. Wagneri võitlejad on seal olnud sama jõhkrad kui Ukrainas.

Ghana on Suurbritannia peamine liitlane Lääne-Aafrikas. Ghana muretseb nüüd, et Sahelis leviv anarhia võib jõuda ka Lääne-Aafrikasse.