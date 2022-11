Euroopa Komisjon tegi gaasi hinnalae ettepaneku

Komisjoni pakub mehhanismi, millega hinnalagi küll seatakse, kuid suhteliselt kõrgele.

TTF-i börsil rakendub piirang siis, kui on täidetud kaks tingimust. Esiteks, ühe kuu futuuride hinnad püsivad kahe nädala jooksul kõrgemal kui 275 eurot megavatt-tunni kohta. Teine tingimus on, et gaasi börsihind on tunduvalt kõrgem kui LNG hind.

Sellist olukorda, et hinnalae tingimused oleks täidetud, ei ole gaasibörsil veel kunagi olnud.

"Turu korrektsioonimehhanism käivitub, kui kaks tingimust on täidetud. Esiteks, gaasi hind ületab 275 eurot megavatt-tunnilt kahe nädala jooksul. Ning teiseks, Hollandi börsi TTF-i hinnavahe LNG maailmaturu hinnaga on rohkem kui 58 eurot või enam kümne kauplemispäeva vältel. Viimane tingimus on vajalik kindlustamaks, et hinnalagi käivitub ainult siis, kui TTF-i hind ei peegelda enam turu põhimõtteid," rääkis Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.