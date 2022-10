Gaasihinna langus jõuab tasapisi juba ka elektrihinda

Eesti Gaas lubab langetada detsembris gaasihinda tarbijatele ligi kolmandiku võrra, põhjuseks on maagaasi hinna langus maailma- ja Euroopa turul. Osalt on gaasihinna langus jõudnud juba ka elektrihinda, kuid tõenäoliselt ei ole oodata pikemaajalist hinnalangust.

Maagaasi hinnad on viimasel ajal oluliselt langenud ja peatselt jõuab see hinnalangus ka Eesti tarbijani, kes praegu maksab 2,85 eurot kuupmeetri gaasi eest.

"Nüüd, kui on gaasihinnad maailmaturul ja Euroopa turul oluliselt langenud, siis kindlasti me oma hinda detsembriks korrigeerime. Praegu paistab nii, et hind langeb oluliselt ja peaks tulema alla kahe euro kuupmeetri kohta," ütles Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.

Gaasihinna langus mõjutab läbi gaasijaamade ka elektrihinda, kuid Balti tarbijateni jõuab see viitega.

"Meie turu jaoks hetkel on pudelikaelaks Leedu - Läti ühendus, mistõttu see Euroopa odavam hind 100 protsenti meile kohale ei jõua. Gaasihind on langenud, aga kaugeltki mitte nii palju kui Euroopas, sest Euroopast ei saa piiranguteta odavat gaasi siia tuua, sest pudelikaelad on ees," selgitas Kaasik.

See pudelikael hoiab tagasi siiski ainult hetkehinna mõju, enamus gaasi ostetakse aga kuuhinna alusel.

"Ühe elektrijaama käitlemiseks ostetakse gaasi mitmest allikast. Seal on pikaajalisi lepinguid, mis on seotud varasemate hinnaindeksitega, on osa spot-gaasi jne. Eks ta samm-sammult peaks jõudma ka meie elektrihindadesse läbi gaasihindade languse," rääkis Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson.

Pikaajalised tehingud praegu edasist hinnalangust ei näita.

"Kui vaadata gaasihinda detsembriks - esimeseks kvartaliks, siis need hinnatasemed on tegelikud kõrgemad kui praegused spot-hinnad ja järgmise kuu tehingud. Pikaajaliselt elektrihinnad gaasihinna langust eriti ei näe," ütles Allikson.

Eesti Energia hinnangul on praegu elektrihinna tõusu takistanud soojast ilmast tulenev vähene nõudlus.

"Nõudlus on langenud. Võrreldes eelmiste aastate oktoobritega on olnud soojem. Tänu sellele on nõudlus olnud väiksem ja vähem gaasijaamu satub turule, et on võimalik katta seda elektritootmist põlevkiviga, taastuvenergeetikaga ja gaasijaamad väga vähe tunde praegu teevad," rääkis Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparov.