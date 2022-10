Gaasi hinnalaest enam mõjutab turgu tuleva aasta varude täitmine

Gaasi hind on langustrendis ja Euroopa energiaministrid lükkasid gaasi hinnalagede kehtestamise otsuse kuu võrra edasi, kuid järgnevate kuude hinnatase sõltub talve temperatuurist ja teadmisest, et järgmisel aastal tuleb varud täita LNG-ga.

Teisipäeval kogunenud Euroopa Liidu energiaministrid otsustasid gaasile hinnalae kehtestamise otsuse kuu võrra edasi lükata.

Baltic Energy Partnersi juhatuse liikme Marko Alliksoni sõnul on Euroopa plaanid alles eelnõude vormis ning võimalikke hinnalagede tegelikku mõju on seetõttu raske analüüsida. Küll aga võib LNG impordihinnale lae kehtestamine tähendada, et Euroopasse ei saabu enam piisavalt veeldatud maagaasi, mis on aidanud täita talveks vaja minevad varud.

Gaasi hind on sel nädalal langenud, kuid see on tuntav eelkõige hetketehingute hindades ja tulevikulepingute hinnad pole märkimisväärselt alla tulnud. "Tänane soojast ilmast, täis gaasimahutitest ja suurest LNG juurdevoolust põhjustatud hinnalangus on eelkõige tuntav spot-tehingutes – Euroopa on talveks valmis, kuid talv pole veel saabunud," ütles Allikson.

Novembris jääb järgmise kuu hinnaindeks ilmselt alla 140 euro megavatt-tunnist, mis on ligi 60 eurot madalam kui oktoobris. Sel tasemel tehakse lepinguid ka uueks aastaks.

"Tegelikud hinnad talvel sõltuvad aga eelkõige sellest milline saab olema ilm – pehme talvega võivad hinnad edasi kukkuda ja tugevad külmad viiksid hindu pigem ülespoole. Järgmise aasta hinnataset hoiab üleval teadmine, et 2023 aastal ei tule Venemaalt maagaasi koguses, mis aitas täita gaasimahuteid 2022 aastal ning puuduv kogus tuleb asendada eelkõige veelgi suuremas mahus LNG ostudega," ütles Allikson.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles teisipäeval, et erakorralisi meetmeid on otsuse edasilükkamisest hoolimata vaja rakendada, sest need aitavad ära hoida halbadest uudistest ja ebakindlusest tõusva gaasihinna.

Hinnalae kehtestamine võib tarbimist, mida proovitakse võimalikult madalal hoida, hoopis suurendada, märkis Allikson.

Viimastes Euroopa Liidu ettepanekutes räägitakse seetõttu pigem uue hinnaindeksi väljaarendamisest, mis arvestaks rohkem ka hüppeliselt kasvanud LNG-tarnetega.

Alliksoni sõnul peavad otsustajad arvestama, et hinnaindeksid tekivad pigem likviidsete turgude ümber, millel on palju osalejaid ja seetõttu ka usaldatavust.

"Ei ole võimalik öelda, et "kasutage kõik nüüd meie uut indeksit" kui see ei ole turu jaoks arusaadavalt parim valik. Teiseks tuleb arvestada, et paljuräägitud TTF indeksi kõrge hinnatase kajastab eelkõige seda, et antud hinnapiirkonda maagasi müügile on füüsilised tarnepiirangud ja pudelikaelad. LNG on täna müügil ka Euroopa jaoks odavamalt kui TTF indeks ning ka ostulepingutes võib hind olla vabalt määratud allahindlusena TTF indeksist," ütles Allikson.

Vene gaasi osakaal on langenud impordis alla 10 protsendi, mille tõttu ei saa Vene gaas enam hinda tugevalt mõjutada. "Seega saab täna planeeritaval uuel Euroopa Liidu poolt loodaval indeksil ilmselt olla pigem LNG tarnete infot koondav ja avalikustav funktsioon, ent see ei pruugi olla tehingute aluseks," sõnas ta.

Võimaliku hinnakoridori loomisel TTF spot-hindadele peab Alliksoni hinnangul läbi mõtlema ka selle, kuidas tagatakse hinnapiiride rakendumisel piisav kate nõudlusele. Elektriturgudel kasutatakse selleks näiteks süsteemihaldurite reservelektrijaamasid.

"Kolmandaks räägitakse ajutisest erimehhanismist hinnavolatiilsuse vähendamiseks energiatuletisturgudel. Selliseid mehhanisme kasutatakse ka näiteks börsidel aktsiatega kauplemisel. Gaasiturul on ekstreemsed hinnaliikumised tulevikutehingute turul seotud eelkõige suurte turuosaliste positsioonide likvideerimisega näiteks kõrgete margin-callide puhul, mida ei suudeta finantseerida. Väiksem volatiilsus võimaldaks ettevõtetel paremini juhtida likviidsust," kirjeldas Allikson.