OECD prognoosib majanduses suurimat lööki Euroopale

Majanduskoostöö ja arengu organisatsioon OECD prognoosib, et maailmamajandus järgmisel aastal ei lange, kuid kõige valusama löögi saab Euroopa.

OECD hindab, et maailmamajandus kasvab tänavu 3,1 protsenti ning järgmisel aastal 2,2 protsenti. Euroala majanduskasv kukub aga tänavuselt 3,3 protsendilt 0,5 protsendile.

OECD toonitas, et sõda Ukrainas ja raskeim energiakriis alates 1970. aastatest mõjutab riike väga erinevalt.

Saksamaale prognoosib OECD majanduslangust, sest sealne tööstus on olnud suur Venemaa energia tarbija. Prantsusmaa Vene energiat eriti ostnud pole ja neil õnnestub ilmselt säilitada majanduskasv.

"Venemaa provotseerimata, põhjendamatu ja ebaseaduslik agressioonisõda jätkub. Maailma majanduskasv aeglustub. Jahtumine jätkub ja kindlustunne nõrgeneb. Inflatsioon on muutunud laiapõhjaliseks ja püsib. Euroopa Keskpangad on vastanud sellele intresside tõstmisega ja laenutingimused on muutunud märkimisväärselt karmimaks," kommenteeris OECD peasekretär Mathias Cormann.