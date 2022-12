Sildam: president ei viivita, vaid teeb oma tööd

Presidendi sisenõunik Toomas Sildam lükkas tagasi Keskerakonna väite, justkui viivitaks riigipea kaks nädalat tagasi riigikogus vastu võetud perehüvitiste seaduse väljakuulutamisega, märkides, et president Alar Karis täidab oma põhiseaduslikke ülesandeid.

"Riigikogu võttis perehüvituste tõstmise seaduse eelnõu vastu kaks nädalat tagasi, kuid ometi viivitab Vabariigi President seaduse väljakuulutamisega," ütles riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid kolmapäeval pressiesindaja vahendusel.

"President ei viivita, vaid tegutseb vastavalt põhiseadusele. Põhiseaduse kohaselt tuleb Vabariigi Presidendil oma otsuse teha hiljemalt 22. detsembril. Riigipea kasutab talle antud aega sihipäraselt," ütles Sildam kolmapäeval ERR-ile.

Ta ei soovinud öelda, millise otsuse president perehüvitiste seaduse suhtes vastu võtab.

Samas pakkus Karilaid välja võimaluse kutsuda kokku viie parlamendierakonna esindajad, "et ühiselt võimalikud tõrked ületada".

Kommenteerides Karilaiu pakkumist, vastas Sildam: "Seaduse väljakuulutamise üle otsustades on praegu presidendi peamiseks partneriks tema õigusnõunik, kindlasti jätkab ta ka regulaarseks kujunenud suhtlust parlamendierakondade juhtidega."

Riigikogu võttis perehüvitiste seaduse vastu 7. detsembril. Sellega peaks alates jaanuarist tõusma esimese ja teise lapse toetus 80 euroni kuus, lasterikka pere toetus aga suureneb kolme kuni kuue lapse puhul 650 ning seitsme ja enama lapse puhul 850 euroni kuus, Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas kohal viibinud 90 riigikogu liikmest 76.

Seadus on pälvinud kriitikat lähtuvalt sellest, et paljulapseliste perede toetused ühe lapse kohta on mitu korda suuremad, kui makstakse kuni kahe lapsega peredele.

Põhiseaduse kohaselt kuulutab seadused välja president, kes võib jätta riigikogu poolt vastuvõetud seaduse välja kuulutamata ja saata selle koos motiveeritud otsusega 14 päeva jooksul, arvates saamise päevast, riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks.

Kui riigikogu võtab presidendi poolt tagasi saadetud seaduse muutmata kujul uuesti vastu, kuulutab president seaduse välja või pöördub riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks. Kui riigikohus tunnistab seaduse põhiseadusega kooskõlas olevaks, kuulutab president seaduse välja.