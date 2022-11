Erikomisjon ootab kiirtestide hanke menetluse info avaldamist

Rahandusministeerium lõpetas eelmisel nädalal väärteomenetluse, milles uuriti haridus- ja teadusministeeriumi raam- ja hankelepingute sõlmimise ning muutmise asjaolusid koolidele kiirtestide hankimisel 2021. aastal.

Menetluses tuvastati ministeeriumi töös riigihangete seaduse rakendamisega seoses rikkumisi, kuid leiti, et endine haridus- ja teadusminister Liina Kersna nende rikkumiste toimepanemise eest väärteo korras vastutav ei ole.

Komisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul kuulutati kolmapäevane istung kinniseks, kuna teemas on palju ametisiseseks kasutamiseks dokumente, mida ei ole võimalik praegu avalikult jagada. Menetluse osapooltel on veel võimalik otsust edasi kaevata.

Komisjon sai istungil menetlusest suulise ülevaate, kuid detailsemat infot ei avaldatud ka neile.

"Mõistame, et võib-olla see tõesti ei pea olema kõigile osapooltele Eestis kättesaadav, aga riigieelarve kontrolli erikomisjon on ikkagi väga selgelt seadusest tulenev komisjon, mis peaks just tegelema rahalise kasutuse järelevalveküsimustega. Meie hinnangul on küll meil igasugune õigus saada terviktekst mingil hetkel enda valdustesse," rääkis Mölder.

Mölderi sõnul saavad komisjoni liikmed väärteomenetluse protokollide ja lõpptekstiga tutvuda peale menetluse otsuse vaidlustamise tähtaja möödumist ehk detsembri alguses.

Ka menetluse osaliste täisnimekiri on praegu salastatud ning komisjonil puudub sellest ülevaade. "Me teame seda, et on kindlasti kuulatud ära väga suur hulk tunnistajaid, me saame aru, et tunnistajatel on võimalik seda protsessi edasi kaevata. Kindlasti peamine isik, kellel on võimalik seda väärteomenetlust edasi kaevata, on ikkagi Liina Kersna," rääkis Mölder.

Juunis alustas lisaks rahandusministeeriumi väärteomenetlusele riigiprokuratuur asjas ka kriminaalmenetlust, et uurida hankelepingu sõlmimise asjaolusid.

"Minu soov komisjoni esimehena on ikkagi see, et saaksime võimalikult ruttu võimalikult adekvaatse pildi sellest informatsioonist, mis tegelikult rahandusministeeriumil täna on. Et nad jagaksid seda kõikide komisjoni liikmetega ja siis saab komisjoni edasi otsustada, kas ja kuidas seda teemat käsitleda. Minu isiklik hinnang on, et sel teemal peaks kindlasti toimuma komisjoni siseselt mõningad arutelud ja arvan, et tegelikult on ka avalikkus ära teeninud, et teemal toimuks üks avalik istung, kus kõik osapooled saavad nendele küsimustele ammendavad vastused," ütles Mölder.