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Mölder kurdab fraktsioonitute saadikute õiguste üle

Eesti
Tõnis Mölder
Tõnis Mölder Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu fraktsioonitu liige Tõnis Mölder päris riigikogu esimehelt Lauri Hussarilt aru, miks fraktsioonitu saadik ei saa asendada fraktsiooni kuuluvat kolleegi ning miks ei saa riigikogu liige osaleda erikomisjoni töös kuulajana.

"Palun edastada mulle informatsioon, mille alusel on riigikogu juhatus asunud seisukohale, et fraktsioonitu saadik ei saa asendada fraktsiooni kuuluvat kolleegi. Koosseisu alguses olnud praktika seda lubas. Olen ise asendanud korduvalt Isamaa fraktsiooni liikmeid erinevates komisjonides," seisis Möldri Hussarile eelmisel nädalal saadetud kirjas. 

"Teiseks soovin saada teilt õigusliku selgitust, kas ja mis alusel ei saa riigikogu liige osaleda erikomisjoni töös kuulajana. Kõigis alalistes komisjonis saab riigikogu liige osaleda kuulajana ning küsida küsimusi," lisas Mölder.

Mölder kirjutas veel, et soovib selgitust uue nädala alguseks, kuna uue nädala jooksul toimub mitmeid komisjoni ja erikomirjoni koosolekuid, mille töös ta sooviks osaleda.

Mölder ütles esmaspäeval ERR-ile, et sai Hussarilt mitteametliku vastuse, et fraktsioonitu saadik ei saa asendada teisi liikmeid komisjoni töös ning teda ei saa asendada teised riigikogu liikmed.

Erikomisjoni puhul on kuulamise õigus olemas aga siinkohal on ka vastava erikomisjoni esimehel teatud kaalutlusõigus sellest keelduda. "Selline praktika asetab riigikogu liikmed erinevasse inforuumi ning ei ole minu hinnangul parlamendi demokraatia ja vaba mandaadiga kooskõlas.. Sama küsimusi on uurinud ka teised fraktsioonitud liikmed," ütles Mölder.

ERR on edastanud kommentaari soovi ka Lauri Hussarile.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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