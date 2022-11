Tallinn eemaldab rattateede äärde pandud postid

Tallinn on otsustanud sel suvel ratta-teede äärde pandud postid eemaldada, kuna need jäävad lumelükkamisele ette. Küll lubab pealinn, et kesklinnas hakatakse ratta-radu puhastama senisest poole kiiremini.

Sel suvel üleöö tekkinud ja autojuhtide seas palju poleemikat tekitanud postid rattateede ääres viiakse ära, sest need segavad lumekoristust.

Tallinna kommunaalameti juht Tarmo Sulg ütles, et hetkel on neil transpordiametiga teadlik kokkulepe, et ootame talve alguse ära ja hetkel on ka teadmine, et 1. detsembriks peaks saama kõik postid rattaradadelt eemaldatud.

"Postid jäävad alles üksikutes kohtades, kus rattatee on vähemalt kaks meetrit lai, näiteks Narva maanteele, Rannamäe teele ja Petrooleumi tänavale. Viimasel talvel olid ratturid pahased, et lumi lükati rattateedele ning ära seda sealt ei veetud," ütles Sulg. Sule sõnul nõuab kehtiv kord, et 24 tunni jooksul tuleb rentslisse vaalutatud lumi ära vedada.

"Me oleme uutes hoolduslepingutes märkinud enamkasutatud ja prioriteetsed rattateed, kus teostatakse hooldusprotseduure poole kiiremini, kui senised nõuded seda nõuavad ehk siis kaheksa tunni asemel nelja tunniga," ütles Sulg.

Sõiduteedele märgitud rattaradadele pannakse Sule sõnul kloriide, sest seal on nõutav, et teekate oleks väljas ja teisti seda saavutada ei õnnestu. Teistel rattateedel on kavas kloriide kasutada erijuhtudel, näiteks jäävihma korral.

"Puhas lumine kinnisõidetud tee ei kahjusta ratast, aga soolaplöga tekitab eri metallosade oksüdeerumise. Siis läheb ratas roostetama ja vajab rohkemat hoolt. Ratas oleks kindlasti vaja kord nädalas korralikult puhtaks pesta, et soolaplöga maha saada," rääkis Veloplusi töökoja juhataja Hans Lillemets.

Igapäevastel sõitjatel soovitab Lillemets panna rattale alla kas lamell- või naelkummid. Lillemetsa sõnul on neljarealiste rehvide haakuvus parem, aga haakuvust aitab pisut parandada ka pisut töss kumm.

Aastakümneid rattaga Tallinnas liigelnud Andrei Lobanovi sõnul on Tallinna hädas rattaradade puhtana hoidmisega. Tuska teevad nii rattateedele lükatud lumehunnikud kui ka libedus.

"Kui räägime Tehnika tänavast, siis seal on lume all lehekõdu ja see on väga ohtlik ja libe. Selle plastikuvärvi peal on lehed väga, väga libedad," sõnas Lobanov.

Lobanov paneb linnaametnikele südamele, et rattaparklaid tuleb ka rookida ning rattateid tuleb puhtana hoida ka mujal kui kesklinnas.

"Pole vaja puhastada nii, et punane värv oleks nähtav, piisab, et oleks ainult nii, et seal lumekuhilaid pole," sõnas Lobanov.

Rattaradade eraldamiseks mõeldud postid koos paigaldusega maksid umbes 100 000 eurot. Postide eemaldamine, hoiustamine ja tagasi paigaldamine läheb maksma umbes 6000 eurot.