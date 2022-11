ERR Ukrainas: Eesti abiorganisatsioon viib ukrainlastele lootust

Dnipro linnas on MTÜ Slava Ukraini baas ja ladu, kust liigub abi kõikjale rindejoone lähistele aladele. Esimene peatus on Bahmutis, kus Ukraina sõdurid ootavad talvevorme.

"Me anname neile 68 vormi – täpselt nii palju nemad küsisid meie käest. Siin on neil kõik asjad: soojad talvepüksid, soe talvejope nagu lubatud, siis on veel fliis, termoriided, müts, balaklava ja talve maskeerimisvorm ka," kirjeldas MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme.

"Johannaga tutvusime kunagi Harkivis, kui nad andsid meile üle auto. Siis suhtlesime edasi, saatsime videoid meie tööst. Siis kirjutasime neile, mis meil veel vaja on, nad jälle aitasid meid. Nad ei ole lihtsalt vabatahtlikud, me oleme juba sõpradeks saanud,2 rääkis Ukraina sõjaväelane Dmõtro.

Järgmine kord kohtus "Aktuaalne kaamera" Lehtme ja tema meeskonnaga Nikopolis. See linn asub Zaporižžja tuumajamast üle jõe ja jääb pidevalt tule alla.

Slava Ukraini teeb koostööd Ukraina vabatahtlikega, kellele kohalike inimeste vajadused on täpsemalt teada ning oskavad riske hinnata.

"Üleeile jagasime Orihovis end kaheks grupiks. Üks grupp läks Huljaipolesse, teine Orihovisse. Orihovisse läinud grupp jäi miinipilduja tule alla. Nad hakkasid põgenema ja viimane miin kukkus ainult kolme meetri kaugusele nende autost. Tänu jumalale ei juhtunud nendega midagi, kõik on elus, aga risk jääb alati," rääkis MTÜ All for Victory tegevjuht Gennadi Vaskiv.

Sõjas toimuvat Eesti inimestele vahendav ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejev märkis, et kui tema ja operaator Kristjan Svirgsdeni kohta öeldakse, et nad toovad uudiseid põrgust, siis Johanna-Maria Lehtme ja MTÜ Slava Ukraini viivad põrgusse lootust.

"Algamas on kampaania, mille nimi on "Lootuse jõulud Ukrainas" ja meie eesmärk on andagi 100 000 ukrainlasele tagasi lootus just selle "lootuse abipakiga", kus on toit, hügieen, soojus ja valgus. Selle jaoks me kogume paegu raha ja ühe kasti hind on umbes 60 eurot. Me püüame kaubelda veel paari hinda alla, et me saaksime veel lisada sinna asju sisse," rääkis Lehtme.

"Abi on väga vaja, suur tänu. /.../ Ma ei tea, mis paki sees on, aga meil on kaheliikmeline pere, võib-olla jätkub sellest kuuks ajaks, võib olla paariks nädalaks," rääkis abi saanud Valentina.

"Siin on sees kõik ühekilosed tooted: see on tatar, jahu, suhkur, sool, makaronid, tomatipasta. Kahele inimesele põhimõtteliselt nädalaks, aga kuna nad söövad nii harva, sest neil on hirm, et nad enam humanitaarabi ei saa, siis neile jagub tegelikult kauemaks," rääkis Lehtme.

Kampaaniat "Lootuse jõulud Ukrainas" saab toetada juba praegu.