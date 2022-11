Kohtla-Järve linnapea loodetakse valida esmaspäeval

Korruptsiooniskandaali sattunud Kohtla-Järve on endiselt linnajuhtideta. Kui algul loodeti linnapea valida volikogu neljapäevasel plaanilisel koosolekul, siis nüüd on lootus esmaspäeval toimuval erakorralisel istungil.

Kohtla-Järvel puhkes oktoobrikuus 17 inimesega seotud korruptsiooniskandaal ning umbusaldamiste tagajärjel jäi linn juhtideta. Kolmepoolsed koalitsioonikõnelused jooksid valimisliidu Restart Kohtla-Järve protsessist väljumise järel karile. Nüüd loodab 25-liikmelises volikogus nelja kohta omav Restart, et volikogu enamus toetab esmaspäeval nende linnapeakandidaati Virve Linderit. Restardi soov on see, et linnapea saaks alustada puhtalt lehelt ehk koostada meeskonna inimestest, kes pole varem Kohtla-Järvel võimul olnud.

"See on üks meie prioriteete, et kui linnapea saab valitud, siis oleks tal võimalik moodustada oma meeskond. Aga me oleme kõikjal välja öelnud, et kõik erakonnad võivad esitada oma kandidaate. Tegelikult veelgi enam, me kutsume üles kõiki Eestimaa elanikke (nagu me ootame õpetajaid siia): pakkuge oma kandidaate abilinnapea kohale," ütles VLi Restart Kohtla-Järve esindaja Mare Roosileht, kes rus.err.ee'le ütles, et nende valimisliidu volikogu esimehe kandidaat on Hendrik Agur.

Restardilt said koalitsioonikõnelustel korvi kahe peale volikogus kümmet kohta omavad sotsiaaldemokraadid ja keskerakondlased. Kui sotsiaaldemokraadid pole oma seisukohta Restardi linnapeakandidaadi kohta kujundanud, siis Keskerakonnale Virve Linder linnapeana ei sobi.

"Keskerakond ei toeta seda kandidaati, tal pole piisavalt juhtimiskogemust, tal pole kogemust ka omavalitsuses ning ta peab veel palju õppima selleks, et olla linnapea," sõnas Keskerakonna esindaja Sergei Lopin.

Selleks, et Kohtla-Järve volikogu tegutsemisvõimetuks ei kuulutataks, peavad volikogu esimees ja linnapea valitud saama 27. detsembriks.

