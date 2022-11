Kohtla-Järve linnapeaks sai Virve Linder

Volikogu 25 liikmest hääletas Linderi poolt 15 saadikut, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esitatud kandidaadi Henri Kaselo poolt anti 10 häält.

Linder ütles enne hääletust peetud kõnes, et kavatseb moodustada linna juhtimiseks oma ala ekspertidest koosneva meeskonna ja anda linnaametnikele tagasi kindlustunde ja töörahu. Tema sõnul on linnajuhtimise võti avatus ning ta kutsus üles kõiki volinikke unustama varasemaid erimeelsusi.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindaja Eduard Odinetsi märkusele, et ta saaks valitud korruptsioonikahtlustuse saanud saadikute häältega, ütles Linder, et pole sõlminud ühtki salakokkulepet, ning meenutas, et neid inimesi pole süüdi mõistetud.

Linder ütles ka, et kuulub küll juba aastaid erakonda Isamaa, aga ei kavatse kindlasti kevadel kandideerida riigikogu valimistel.

Virve Linder töötas Tartu kõrgema kunstikooli Pallas lõpetamise järel seitse aastat erinevates Kohtla-Järve koolides õpetajana ja praegu töötab ta Viru Vanglas projektijuhina. Vähe teada on fakt, et 2003. aastal veebruari alguses valiti ta Rakveres 17aastasena Virumaa missiks ja sama kuu lõpus sai ta Tallinnas Eesti teinimissi valimisel teise printsessi tiitli. Isamaasse ehk tollasesse Isamaaliitu astus ta sama aasta maikuus.

Kohtla-Järve volikogu esimehe valimisel võitis Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur Riigikogu liiget ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäri Eduard Odinetsi häältega 15-10.

Hendrik Agur on olnud aastatel 2009-2012 Karksi vallavolikogu esimees. Aastatel 2011-2018 kuulus Agur Isamaasse.

Volikogu aseesimeesteks valiti valimisliidu Restart liige Viktor Andrejev ja Reformierakonna fraktsiooni liige Svetlana Vladimirova, mõlemad said 15 häält. Kolmas kandidaat, Keskerakonna esitatud Arne Berendsen sai 12 häält.

Volikogu pidi uue linnapea ja volikogu esimehe valima, sest eelmisi juhte umbusaldati 27. oktoobril.

Tänased valimiste tulemused näitasid, et Kohtla-Järvel moodustavad mitteametliku võimuliidu samad saadikud, kes moodustasid mitteametliku võimuliidu ka siis, kui Kohtla-Järve sattus 4. oktoobril korruptsiooniskandaali, kus on kahtlustus esitatud 17 inimesele, neist 14 on seotud Kohtla-Järve võimuga.

See tähendab, et võimul on seitse Keskerakonna ridades volikokku pääsenud, kuid ajaga erakonnast lahku kasvanud saadikut, kellele kõigile on esitatud korruptsoonikahtlustus, ning neli Restart Kohtla-Järve saadikut (üks neist korruptsioonikahtlustusega), kaks valimisliidu Progress saadikut (üks neist korruptsioonikahtlustusega) ja kaks Reformierakonna saadikut.

Opositsioonis on jätkuvalt Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Keskerakond, kel mõlemal on volikogus viis kohta.