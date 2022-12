Kohtla-Järvel on võimuvaakum kestnud üle kahe kuu

Linderi sõnul on tal kolm linnavalitsuse liikmekandidaati välja valitud ja ta loodab, et jaanuaris saavad nad volikogu heakskiidu.

"Ma valetaksin, kui ütleksin, et inimesi on lihtne meelitada tööle Kohtla-Järvel linnavalitsusse praeguses olukorras, kuna tegemist on poliitiliselt äärmiselt ebastabiilse olukorraga ja samamoodi pole kellegi jaoks saladus, et linn on majanduslikult väga keerulises olukorras," sõnas Linder.

Neljapäeval toimunud Kohtla-Järve volikogu koosolekul valiti kolme komisjoni juhid.

"Ma olen väga rahul valimistulemuste üle, sest need näitasid selgelt, et komisjoni esimeesteks ei valitud neid volikogu liikmeid, kes on saanud kriminaalkahtlustuse. See on hea trend, sest kõik saavad ühtmoodi aru, et kuni on kahtlustused peal, ei ole mõistlik ja ei paista hea välja, et need inimesed omaksid juhtivaid kohti komisjonides ja linna juhtimises," kommenteeris volikogu esimees Hendrik Agur.

Komisjonid jäid juhita pärast oktoobris toimunud umbusalduslainet.

Veidi pikem intervjuu Virve Linderiga