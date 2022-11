EL-i riigid ei jõudnud Vene naftale hinnalae kehtestamises kokkuleppele

"Diplomaadid pidid kokkuleppe sõlmima reede õhtul, kõnelused jätkuvad esmaspäeval," ütlesid Bloombergile asjaga kursis inimesed.

Liikmesriikide suursaadikud arutasid reedel juba kolmandat päeva G7 esitatud ettepanekut. Selle kohaselt tuleb seada Vene naftale hinnalagi vahemikus 60-70 dollarit.

Poola ja Balti riigid leidsid, et pakutud hinnalagi on Moskva jaoks liiga soodne. Kreeka, Küpros ja Malta ütlevad aga, et alla 70 dollari barrelist nemad ei räägi.

"Kui hinnalagi jääb liiga kõrgele, siis see tõesti ei hammusta. Nafta on Venemaa jaoks suurim tuluallikas, seega on väga oluline seda teha õigesti, et see tõesti mõjutaks Venemaa võimalust seda sõda rahastada," ütles Bloombergile Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.