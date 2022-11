Zelenski: Vene naftale seatav hinnalagi võiks jääda 30-40 dollari juurde

"Leian, et piir, mida praegu kaalutakse – umbes 60 dollarit, on kunstlik piirang," ütles Zelenski laupäeval. Tema sõnul oleks siiski igasugune hinnapiir hea, kuna annab märku, et riigid on valmis sellega edasi liikuma.

"Aga me sooviksime, et sanktsioonid oleksid selles võitluses väga mõjusad. Et hinnalagi oleks 30-40 dollari tasemel, et Venemaa seda tunnetaks," rääkis Ukraina president laupäeval peetud pressikonverentsil.

Zelenski hinnangul tulevad hinnapiirangud Vene naftale kindlasti. "Aga küsimus on selles, kas kehtestada need lihtsalt selleks, et öelda – ära tegime! Väga oluline on, et sanktsioonid ka mõjuksid," rääkis ta.

Ukraina presidendi sõnul avaldavad osa praegu Euroopa riikide ja USA kehtestatud sanktsioonidest Venemaale reaalset mõju, aga osadest suudab Moskva mööda hiilida, mida aga ei tohiks juhtuda.

"Tahaksin väga, et nafta hinnale seatavatest sanktsioonidest ei saaks mööda minna, et need ei töötaks mitte poliitiliselt, vaid reaalselt. Ning Venemaa ei saaks pärast kasutada teenitud miljardeid – aga Venemaa teenib naftast kümneid miljardeid – Ukraina vastu," rääkis Zelenski.

Ukraina president tänas eriti Poolat ja Leedut nende positsiooni eest Vene naftale hinnalae seadmisel.

Euroopa Liidu riigid ei ole suutnud veel kokkuleppele jõuda Vene naftale seatavas hinnalaes. Demokraatlike tööstusriikide rühm G7 tegi ettepaneku seada Vene naftale hinnalagi vahemikus 60-70 dollarit. Balti riigid ja Poola sooviksid selle toomist märksa madalamale, leides, pakutud hinnalagi on Moskva jaoks liiga soodne. Kreeka, Küpros ja Malta ütlevad aga, et alla 70 dollari barrelist nemad ei räägi.