Bahmuti ümber jätkuvad tulised lahingud

Bahmuti juures käib praegu kõige intensiivsem võitlus, kuid Ukraina relvajõud eitavad Venemaa esindajate väiteid, et Vene väed on lähedal linna sissepiiramisele. Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas, et Venemaa jätkab raketirünnakutega ning alanud nädal tuleb sama keeruline kui eelmine.

Oluline 27. novembril kell 22.08:

- Nii Ukraina kui ka Venemaa esindajate sõnul jätkuvad kõige intensiivsemad lahingud Bahmuti ümber;

- NATO peasekretäri sõnul püüab Vladimir Putin kasutada talve relvana Ukraina vastu;

- Ukrainlased ründasid Vene vägede varustamiseks kasutatud silda;

- Tsiviilelanikud jätkavad Hersoni linnast evakueerumist;

- Kreml eitab väiteid, et Vene väed valmistuvad Zaporižžja tuumajaamast lahkuma;

- Zelenski: Venemaa kavandab uusi õhurünnakuid;

- Reuters: Suurbritannia peaminister lubab Ukraina toetamist suurendada;

- Kiiev: Vene rünnakute tõttu on kahjustada saanud 32 000 tsiviilobjekti;

- London: Venemaa jätkab Hersoni pommitamist;

- Reuters: Boeing tahab Ukrainale tarnida täppispomme;

- ISW: Venemaa inforuumis levivad üha rohkem väited, et Vene väed ei suuda enam hoida Zaporižžja oblastit.

Bahmuti ümber jätkuvad intensiivsed lahingud

Nii Ukraina kui ka Venemaa teatel jätkuvad Donetski oblastis Bahmuti linna ümbruses intensiivsed lahingud.

Bahmut on olnud Vene vägede jaoks tähtis sihtmärk. Sotsiaalmeediasse on ilmunud videod, mis kirjeldavad suurt hävingut Bahmutis, kus jätkuvalt tuhanded inimesed elektri ja kanalisatsiooniveeta elavad.

Venemaa ametisse määratud nn Donetski rahvavabariigi juht Deniss Pušilin ütles esmaspäeval, et Vene väed on lähedal Bahmuti ümberpiiramisele.

"Olukord Bahmutis püsib keeruline, kuid meie üksused, eelkõige Wagneri üksus liigub kindlasti edasi," ütles Pušilin Vene meediale.

"Ka Bahmuti ümbruses on edu. Operatiivse piiramise olukord on üsna lähedal," väitis Pušilin.

Ukraina relvajõud kinnitasid Vene vägede rünnakuid piirkonnas, kuid eitasid oma positsioonide kaotamist. Ukraina peastaap teatas, et Vene väed keskenduvad jätkuvalt Bahmuti ümbruses mitme asula ründamisele.

Ukraina sõjaväe ida ringkonna esindaja Sergi Tšerevatõi ütles, et Bahmut on Ukraina jaoks peamise lahingu keskmes.

"Vaenlane on kõige agressiivsem selles suunas. Ta viib läbi rünnakuid ja tulelööke. Keskmiselt teeb vaenlane päevas umbes 180 kuni 200 suurtükirünnakut," ütles Tšerevatõi.

Ukrainlased ründasid Vene vägede varustamiseks kasutatud silda

Ukraina sõjavägi suutis kahjustada Zaporižzja oblastis Starobohdanivka lähedal asuvat raudteesilda, mida Venemaa kasutas oma vägede varustamiseks, teatasid Ukraina relvajõud.

Raudteesilda kasutati Vene vägede poolt relvade ja muu sõjalise varustuse kohaletoimetamiseks.

Ukraina relvajõud lisasid, et Vene väed on Zaporižžja oblastis surutud kaitsepositsioonidele ning rünnakuid pole nad suutnud korraldada.

Stoltenberg: Putin püüab kasutada talve relvana

Venemaa tõenäoliselt jätkab Ukraina elektrivõrgu, gaasitaristu ja inimeste põhivajaduste ründamist Ukrainas, ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg esmaspäeval.

"Selle tegemine ajal, mil on saabumas talv, näitab, et president Vladimir Putin püüab nüüd kasutada talve relvana sõjas Ukraina vastu," rääkis Stoltenberg Bukarestis NATO välisministrite kohtumise eel.

Elanikud jätkavad Hersonist evakueerumist

Tsiviilelanikud jätkavad hiljuti vabastatud Hersoni linnast lahkumist, kuna Dnipro jõe idakaldale paigutunud Vene väed jätkavad linna pommitamist.

Hersoni oblasti kuberner Jaroslav Januševõtš ütles, et pühapäeval sai Hersoni piirkond 30 tabamust ning suur osa linnast on elektri ja veeta. Rünnakute alla jäid tema sõnul ka Berõslav ja selle ümbruse asulad. Üks inimene sai Januševõtši sõnul surma.

Tsiviilelanikud lahkuvad rongidega ohutumatesse piirkondadesse. "Ajutist majutust pakutakse selleks spetsiaalselt varustatud koolides ja lasteaedades, mõnel pool on kohti ühiselamutes ja maapiirkondade tühjades majades," rääkis Januševõtš.

Kremli sõnul ei ole Vene väed Zaporižžja jaamast lahkumas

Kremli pressiesindaja eitas väiteid, et Vene sõjaväelased plaanivad Ukrainas Zaporižžja tuumajaamast lahkuda.

"Pole vaja otsida märke sealt, kus neid pole ja ei saagi olla," ütles Dmitri Peskov.

Peskov kommenteeris ka paavst Franciscuse hiljutist sõnumit, et Vatikan on valmis tegema kõik võimaliku, et vahendada ja lõpetada Venemaa ja Ukraina sõda. Peskovi sõnul tervitab Kreml Vatikani pakkumist, kuid Ukraina seisukohad teevad läbirääkimised võimatuks.

Zelenski: Venemaa kavandab uusi õhurünnakuid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa plaanib korraldada uusi raketirünnakuid. Zelenski hoiatas, et see nädal saab olema sama raske kui eelmine.

"Me teame, et terroristid valmistavad ette uusi rünnakuid. Me teame seda kindlalt. Seni, kuni neil on rakette, nad ei loobu. Algav nädal võib olla sama keeruline kui eelmine nädal. Meie kaitsevägi valmistub selleks, kogu meie riik valmistub. Töötame kõigi stsenaariumide kalla, teeme koostööd oma partneritega," ütles Zelenski.

23. novembril korraldas Venemaa massiivse raketirünnaku Ukraina energiataristu vastu. Ukrainas jäid miljonid inimesed ilma elektrita.

Zelenski tunnistas pühapäeval, et olukord rindel on endiselt väga raske. Kõige keerulisem on olukord Donetski oblastis, vahendas The Kyiv Independent.

Reuters: Suurbritannia peaminister lubab Ukraina toetamist suurendada

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak peab esmaspäeval oma esimese suurema välispoliitilise kõne. Ta lubab kõnes, et Suurbritannia säilitab või suurendab oma sõjalist toetust Ukrainale, teatas Reuters.

Suurbritannia on sel aastal saatnud Ukrainale 2,8 miljardi dollari eest sõjalist tehnikat.

London: Venemaa jätkab Hersoni pommitamist

"Kuigi Ukraina väed vabastasid Hersoni 11. novembril, siis linn on Venemaa suurtükiväe pideva tule all. 24. novembril hukkus 10 inimest," teatas esmaspäeval Suurbritannia kaitseministeerium.

Venemaa suurtükivägi saab Dnipro idakaldalt jätkata linna pommitamist. 27. novembril pommitas Venemaa Hersoni piirkonda vähemalt 54 korda.

Reuters: Boeing tahab Ukrainale tarnida täppispomme

USA ja lääneriikide relvavarud vähenevad. Ukrainal on seetõttu üha rohkem vaja kaasaegsemat laskemoona. Boeing tahab seetõttu Ukrainasse saata süsteemi GLSDB.

GLSDB ühendab endas väikese läbimõõduga pommi GBU-39 ning raketimootorit M26.

Kiiev: Vene rünnakute tõttu on kahjustada saanud 32 000 tsiviilobjekti

"Nagu terroristidelt oodata võis, siis venelased ründavad tsiviilsihtmärke. Praeguseks on Vene rakettide ja pommide tõttu kahjustada saanud umbes 32 000 sellist sihtmärki. Need on peamiselt eramajad ja korterelamud. Ainult kolm protsenti rünnakutest on toimunud sõjaliste objektide vastu," ütles Ukraina diplomaat Jevgeni Jenin.

ISW: Venemaa inforuumis levivad üha rohkem väited, et Vene väed ei suuda enam hoida Zaporižžja oblastit

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel hakkavad Vene blogijad kaotama usku Vene vägede suutlikkusse hoida Zaporižžja oblastis asuvaid võtmepiirkondi. Blogijad väidavad, et Vene väed valmistuvad lahkuma Zaporižžja tuumajaamast.

Ukraina riikliku tuumaenergiafirma Energoatom juht Petro Kotin ütles pühapäeval samuti, et näha on märke sellest, et Vene väed võivad valmistuda lahkuma Zaporižžja tuumajaamast, mille nad märtsis hõivasid.

ISW pole siiski veel näinud mingeid tõendeid, et Ukraina alustab peagi vastupealetungi Zaporižžja oblastis. ISW hinnangul kardab Venemaa samuti, et Ukraina võib korraldada pealetungi üle Dnipro jõe.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga umbes 590 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 87 900 (võrdlus eelmise päevaga +590);

- tankid 2908 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 5861 (+5);

- lennukid 278 (+0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1899 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 395 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 209 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1555 (+0);

- tiibraketid 531 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4416 (+4);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 163 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.