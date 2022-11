Kannik: USA tahab Ukrainat läbirääkimistele suunata eskalatsioonihirmu tõttu

"Usun, et kõige tugevam argument läbirääkimiste jutu jaoks on ikkagi hirm eskalatsioonist ja hirm, et Venemaa võib kasutada teatud olukorras tuumarelva. See on asi, mis on pannud mõne inimese ka USA administratsioonist ikkagi seda läbirääkimiste teemat, küll väga ettevaatlikult, aga siiski lauale tooma," rääkis Kannik.

Meedias tuuakse välja USA administratsioonis kaht liini – välis- ja kaitseminister rahuläbirääkimisi ei soovita, luure keskagentuur ja rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, kes ka hiljuti Kiievis käis, pooldavad seda.

Kannik kommenteeris, et USA viimaste administratsioonide puhul on olnud tavaline, et välis- ja kaitseministeerium on rahvusliku julgeoleku nõuniku seisukohtadest erineval arvamusel. Kanniku hinnangul võib olla aga Sullivani arvamust mõjutanud president Joe Biden isiklikult.

"Rahvusliku julgeoleku nõunik on presidendile kõige lähemal. Ka praegu tundub, et Sullivani mõju president Joe Bidenile võib olla suurem kui välis- ja kaitseministri oma. Ja ma arvan, et lõpuni pole mõtet ka Sullivanist üksikut deemonit teha, vaid tegelikult ma arvan, on ikkagi selle poliitika kujundaja Biden ise, kes on ettevaatlik inimene," rääkis Kannik.

"Ja kui olla USA president, siis ma muidugi saan aru, miks inimene on ettevaatlik – juhul kui Venemaa tõesti peaks tuumarelva kasutama, mida meie siin peame küll väga ebatõenäoliseks, aga kui peaks juhtuma, siis on tema see, kes peab otsustama, mida vastu teha," lisas ta.

USA on andnud Ukrainale palju relvi, kuid mitte näiteks pikamaarakette. Kannik leiab, et USA saaks jõulisemalt Ukrainat abistada.

"Arvan, et tuleks teha üks samm edasi veel – Venemaa austab jõudu ja kui ta teab, et temaga käitutakse jõupositsioonilt, siis see muudab Venemaa käitumise palju vaoshoitumaks. Seda on ajalugu korduvalt tõestanud," ütles Kannik.

Mitte ainult USA-d, vaid üldse lääneriike takistab Ukrainat jõulisemalt aitamast hirm eskalatsiooni ees.

"See on lääne sõjalis-poliitilises mõtlemises ikkagi väga pikaaegne asi, et tuumariigiga lõplikku vastasseisu ei taheta minna. Seda peetakse liiga suureks riskiks. Ja kui vaatame Ameerika praegust juhtkonda, siis need on ikkagi inimesed, kes kogu oma poliitilise mõtlemise on omandanud juba külma sõja ajal ja see mentaliteet tuleb Bideni kaudu tagasi sinna," selgitas Kannik.