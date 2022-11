President kuulutas välja riigikogu valimised ja hoiatas kaheparteisüsteemi eest

President Alar Karis kuulutas esmaspäeval välja riigikogu valimised ja tegi samas avalduse, kus hoiatas selle eest, et riigikogu valimised võivad kujuneda kitsalt kahe populaarsema partei, Reformierakonna ja EKRE vastasseisuks.

"Kuulan ja loen nõutusega, et riigikogu valimiste tulemus otsustatakse kahe populaarsema erakonna mõõduvõtmisena. Eesti parlamendivalimised ei ole duell, sest duell on kahevõitlus. Mina ei ole nõus pidama Riigikogu valimiste kampaaniat ja valimisi kahe erakonna duelliks, kus teised erakonnad jäävad sekundantide rolli. See oleks valijate valikut pisendav ja valimisi moonutav käsitlus."

Kaheparteisüsteem muudaks Karise hinnangul Eesti sisepoliitika igavaks ja ahendaks valikuid.

"Seega soovitan loobuda erakondade jagamisest suurteks, kellest oleneb kõik, ja väikesteks, kellest ei olene midagi või peaaegu mitte midagi. Valimistel on kõigil võimalus, nii valijatel oma hääl kuuldavaks teha kui ka erakondadel olla oma maailmavaatega edukas," märkis president Alar Karis valimisi välja kuulutades.

President hoiatas ka katsete eest kehtestada seadustega piirangud, mida justkui õigustaks julgeolekuoht.

"Viimasel ajal kuuleme ettepanekuid kehtestada seadustega piirangud, mida justkui õigustaks julgeolekuoht. Üks oht meie julgeolekule on aga ohutundest tingitud meeltesegadus ja soov teha kiiresti midagi lihtsat, millest tegelikult polegi kasu või mis hoopis kahjustab Eesti huve," märkis president Karis.

President lisas, et Eestis kehtib põhiseadus ja kui valijatele lubatakse seadusi, mis on vastuolus põhiseadusega, siis on valijat petetud, sest neid seadusi ei saa põhiseadust muutmata vastu võtta.

President Alar Karis riigikogu valimisi välja kuulutades. Autor/allikas: Marian Sudakov / presidendi kantselei

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023. Eelhääletamise ajal 27. veebruarist 4. märtsini on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.