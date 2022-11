Kallas: kui EKRE võidab valimised, peab neile andma võimaluse valitsus moodustada

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et kui EKRE võidab riigikogu valimised peab neile andma võimaluse moodustada valitsus.

"EKRE peab saama siis võimaluse valitsus kokku panna. Aga mitte nii, et tegelikult on selja taga tehtud salakokkulepped. Mina ei kavatse teha selliseid salakokkuleppeid, sest kui EKRE on valimised võitnud, siis on tal õigus ka valitsus moodustada. Kui see ei õnnestu mingil põhjusel või kui näiteks meie võidame valimised, siis loomulikult, nii nagu põhiseadus ette näeb läheb võimalus järgmisele," ütles Kallas.

President Alar Karis ütles esmaspäeval riigikogu valimisi välja kuulutades, et riigikogu valimised ei tohiks kujuneda kitsalt kahe populaarsema partei, Reformierakonna ja EKRE vastasseisuks.

Kaja Kallas märkis, et tegemist ei ole poliittehnoloogilise, vaid ideoloogilise võitlusega.

"Me EKRE-ga esindame kahte kardinaalselt erinevat suunda. See valik on kahe täiesti erineva Eesti vahel. Valik on kas avatud ühiskond, avatud maailmale, endast suurem läänelik Eesti või pisike, tige, endassetõmbunud riik," sõnas Kallas.

Kallas lisas, et Eestis on palju erakondi, kes tulevad üle künnise. Samas tõdes ta, et valimiste võidule pretendeerivad ikkagi Reformierakond ja EKRE.

Kallas ütles, et Reformierakonnaga sarnase maailmavaatega erakondade poolt hääletamine, võib nende valimiskünnise alla jäädes abistada hoopis EKRE-t.

"On selge, et kõik väiksemad erakonnad, kes on meie mõtteliitlased, Eesti 200, sotsid, tegelikult võtavad ühtlasi meilt hääli ära ja kui neist keegi peaks jääma alla künnise, siis see võib võimendada EKRE valimisvõitu ja sellisel juhul saab see valitsus moodustatud hoopis teistel alustel ja hoopis teise suunaga Eestile," hoiatas Kallas.

Kallas rõhutas, et Reformierakond ei ole kedagi solvanud ja üritab teha kõigiga võimalikult hästi koostööd. Kallase sõnul võib juhtuda ka seekord, et valitsuse teevad erakonnad, kes valimisvõitu ei saanud.

"Loomulikult on ka minu huvi, et meil ka koalitsioonipartnerid oleks, aga valimistele vastu minnes peab iga erakonna juht võitlema eelkõige oma erakonna eest ja oma erakonna tulemuse eest. Ja mina juhin Reformierakonda," lausus Kallas.

Kallas märkis, et peale EKRE ei ole ta välistanud valitsuse moodustamiseks ühtegi teist erakonda.

Rääkides Eesti 200 eesmärkidest, ütles Kallas, et see erakond tegeleb asjadega, mille Reformierakond on juba käsile võtnud.

"#Kui Lauri Hussar valiti Eesti 200 juhiks, siis ma kohe huviga kuulasin tema intervjuusid, et mille eest siis Eesti 200 seisab, mis on jäänud pisut hämaraks minu jaoks. Aga kõik need asjad, mis ta ütles, et tuleb rohkem panustada taastuvenergeetikale, hea meel on tõdeda, et sellega me tegeleme. Teine punkt oli tal, et tuleb rohkem panustada riigikaitsesse ja tegeleda liitlassuhetega. Ka seda me teeme rohkem kui kunagi varem," rääkis Kallas.