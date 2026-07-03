X!

Karis hoiatas ohu eest ajakirjandusvabadusele

Eesti
President Alar Karis kevadel ERR-i uudistemajas
President Alar Karis kevadel ERR-i uudistemajas "Aktuaalse kaamera" tegemisega tutvumas. Uudisteankur Priit Kuusk näitas, mis programmis valmivad uudised. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

President Alar Karis kuulutas neljapäeval välja kümme seadust. Nende seas olid ka rahvusringhäälingu seaduse muudatused, milles näeb president ohtu ajakirjandusvabadusele.

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) seaduse muutmise seaduse kohaselt peavad ERR-i nõukogus esindatud olema mõlema soo esindajad. Poliitilise sõltumatuse suurendamiseks peab ERR-i tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast valitud esindajaid olema nõukogus ühe võrra rohkem, kui on riigikogus fraktsioone. Samuti nähakse ette, et riigikogu peab valdkonna tunnustatud asjatundjaid ERR-i nõukokku määrama avaliku konkursiga.

Karis juhtis seadust välja kuulutades tähelepanu, et kuigi Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatus ei ole vastuolus põhiseadusega, võib see avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele.

"Rahvusringhäälingul kui avalik-õiguslikul meediaettevõttel on Eesti ühiskonnas ainulaadne ja oluline roll ning selle edasise sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks mitte erakondlike, vaid avalike huvide eest seisvad meediaeksperdid," märkis riigipea.

Riigikogu kultuurikomisjoni liikmeid tabas mai keskel toimunud kultuurikomisjoni istungil üllatus, kui algul vaid rahvusringhäälingu nõukogu soolist tasakaalu puudutama pidanud sotsiaaldemokraatide eelnõule lisas komisjoni juht Liina Kersna külge kava suurendada ekspertide osakaalu nõukogus.

Seadusemuudatuste menetlus tõi kaasa aktiivse poliitilise arutelu, kas rohkemate ekspertide kaasamine nõukogusse suurendab või vähendab ERR-i poliitilist sõltumatust.

Koalitsiooni hinnangul ei tohiks nõukogus olla mitte poliitikute ülekaal, vaid hoopis sõltumatute ekspertide ülekaal. Seetõttu sooviti ekspertide arvu nõukogus ka suurendada.

Opositsioon kritiseeris aga, et kui nõukogusse määratakse kolm uut eksperti, siis kindlustavad võimuerakonnad hoopis enda võimu rahvusringhäälingus.

President Alar Karis andis neljapäeval heakskiidu veel seadustele, mis puudutavad kohtumenetluse optimeerimist ja kohtulahendite avalikkust ning kohtumenetluse kiirendamist. Samuti lihtsustub ehitus- ja planeerimisprotsess. Veel puudutavad vastuvõetud seadused krediidiasutuse juhtimis- ja tegutsemisnõudeid ning nõudeid õhu kvaliteedile, ettevõtete börsile tuleku tingimusi, vaktsineerimist, abivajavate laste õigusi ning tuumajaama rajamise tingimusi.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

altpop festival

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:44

Karis hoiatas ohu eest ajakirjandusvabadusele

11:32

Inglismaal pikendati seoses jalgpalliga pubide lahtiolekuaegu

11:30

Purga tunnistas Burmani villa kultuurimälestiseks

11:30

Kaljulaid: Ühtegil on võimalused valimiskogus

11:21

Pildid: Len Murusalu avas Foku galeriis isikunäituse "Peregrina"

11:19

Eraõpetaja: kitsa ja laia matemaatika eristamine ei ole end õigustanud

11:17

Anu Viltrop: kas sa elad maal tee või tähenduse pärast?

11:01

Rakveres sündis teivashüppe Eesti noorterekord

10:51

BTS-i fänn: kui kord BTS-i maailma satud, siis sinna sa jääd

10:44

Ivan Pavljutškovi debüütmängufilm "Morten" jõuab kinodesse septembris

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

02.07

Juustutootja Andre Farm lahkus suurematest jaekettidest

00:00

Hispaania sai veenva võidu Austria üle Uuendatud

02.07

Sõja 1590. päev: Venemaa ründas Kiievit taas droonide ja rakettidega Uuendatud

02.07

Meriküla trepi külastajate käitumine tekitab kohalikele meelehärmi

02.07

Tallinna-Pärnu maanteel saab reedest sõita uuel teelõigul

02.07

Elina Reinold: kolmanda lapsega sain emaelu päriselt nautida

02.07

Michal: kärpimine jätkub

09:15

Meedia: Ukraina ründas Venemaa energiaseadmete tehast Belgorodis Uuendatud

06:45

Võimlemispeo rohesuunised tekitasid esinejate seas segaduse

06:25

Ronaldo aitas väravaga Portugali kaheksandikfinaali

ilmateade

SPORT

11:32

Inglismaal pikendati seoses jalgpalliga pubide lahtiolekuaegu

11:01

Rakveres sündis teivashüppe Eesti noorterekord

10:31

U-18 EEVZA-l jäi Eesti noorte laeks veerandfinaal

10:16

Horvaatia peatreener: see oli väga halb kohtunikutöö

loe: kultuur

11:21

Pildid: Len Murusalu avas Foku galeriis isikunäituse "Peregrina"

11:17

Anu Viltrop: kas sa elad maal tee või tähenduse pärast?

10:44

Ivan Pavljutškovi debüütmängufilm "Morten" jõuab kinodesse septembris

10:02

Sinijärve raamatusoovitused: "Eesti ajalugu menüüdes" on üks viimaste aastate lemmikuid

loe: eeter

10:51

BTS-i fänn: kui kord BTS-i maailma satud, siis sinna sa jääd

10:03

Ansambel Kaibald: kõik meie lood kirjeldavad filmilikke karaktereid

09:12

Reisifirmade liidu tegevjuht: reisikonsultandi töö on sarnane arsti tööga

02.07

Valter Soosalu: ükski helilooja ei kirjuta ainult hitte

Raadiouudised

10:00

Võimlemispeo rohesuunised tekitasid esinejate seas segaduse

10:00

No Bananas jagab klientidele aegunud moosi

09:50

Pärastlõunal tuleb mitmel pool äikest

09:15

Raadiouudised (03.07.2026 09:00:00)

02.07

Riik plaanib Pärnu lennujaama ja Kihnu lennuvälja käitamise üle anda

02.07

Väikese väina tammile jäetud kõrgepingemast võetakse maha

02.07

Rakveres avati Eesti klaasikunstnike aastanäitus

02.07

Päevakaja (02.07.2026 18:00:00)

02.07

Juustutootja Andre Farm lahkus suurematest jaekettidest

02.07

Lääneranna vallas kaalutakse kuuluvuse teemalise rahvaküsitluse korraldamist

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo