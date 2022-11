Keskkonnaamet ei soovita Tartu sanatooriumi pargile riiklikku kaitset

Keskkonnaameti ekspertiis ei leidnud sanatooriumi pargist 1. või 2. kategooria kaitsealuseid liike ega muud põhjust, miks park vajaks just riikliku kaitset. Kuid siiski on ameti hinnangul põhjust park kaitse alla võtta, ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

"Kuna rohealana see park linnakeskkonnas kindlasti peaks ja võiks säilida, siis oleks mõistlik see säilitada kohaliku omavalitsuse egiidi all. Tartu linn peaks selle otsuse tegema ja oma varasema detailplaneeringu ümber vaatama," lausus ta.

Vakra lisas, et parki ohustab linnvalitsuse 2005. aastal kehtestatud detailplaneering. Kuid amet jagab vaid soovitusi. Otsuse peab langetama keskkonnaminister.

"Selle detailplaneeringu hinnanguline lõpetamine on neli-viis miljonit eurot, mida Eesti maksumaksja peaks kinni maksma. Lõppkokkuvõttes on see poliitiline otsus," lausus Vakra.

Kui park võtta kohaliku katse alla, jääks kulu linna kanda. Keskkonnaministeerium veel tutvub valminud ekspertiisiga.

Tartu abilinnapea Gea Kangilaski selgitas, et linn ootab ministri otsuse ära ning siis kaalub pargi kohalikku kaitsmist uuesti. Ministeeriumile pargi kaitsmiseks ettepaneku teinud tartlane Irja Alakivi ütles, et ekspertiis ei toonud kõiki pargikaitsjate argumente esile.

"See niinimetatud ekspertiis on praegu väga kitsalt kirjutatud ja mitte kõiki asjaolusid arvesse võttev. Näiteks, kui oluline on rahvatervise seisukohast selle pargi kaitse. See ei ole ainult füüsilise tervise seisukohast, see on oluline ka vaimse tervise seisukohast, kui arvestada, millistes muserdavates vaimsetes oludes kogu Eesti elanikkond elab agressorriigi piiri ääres," lausus Alakivi.

Siiski loodab Alakivi, et minister otsustab parki kaitsta.

"Meil on üle hulga aja keskkonnaminister, kes on avalikult öelnud, et kui iga teine ministeerium kaitseb oma haldusala – ehitame, betoneerime ja rajame ja nii edasi – siis mina seisan looduskaitse eest, mina seisan keskkonnakaitse eest," lausus Alakivi.