VW võib Euroopa energiakriisi tõttu vähendada investeeringuid akutehastesse

Volkswageni (VW) tippjuht Thomas Schäfer hoiatas, et firma võib lõpetada Euroopas asuvatesse akutehastesse investeerimise, kui Euroopa Liit (EL) ei suuda energiakriisi lahendada. Schäfer kritiseeris Euroopa tööstuspoliitikat ja leidis, et piirkonna tööstus pole rahvusvahelisel turul konkurentsivõimeline.

"Euroopa pole paljudes valdkondades konkurentsivõimeline, eriti elektrikulude osas. Kui meil ei õnnestu Saksamaal ja Euroopas kiiresti energiahindu langetada, pole investeeringud energiamahukasse tootmisse ega uutesse akutehastesse enam teostatavad," ütles Schäfer.

Schäferi märkused seavad kahtluse alla VW ulatusliku investeerimisprogrammi. Firma tahab selle programmi raames hakata tootma rohkem elektrisõidukeid. VW on varem lubanud, et rahastab Euroopas kuue akutehase ehitamist, vahendas Politico.

EL tahab alates 2035. aastast keelustada sisepõlemismootoriga sõidukite müügi. Paljud eksperdid leiavad siiski, et selline kiirustamine ohustab Euroopa autotööstust ja vajadusel tuleb seda kuupäeva edasi lükata.

"Fakt seisneb selles, et Saksamaa ja EL kaotavad rahvusvahelises võrdluses kiiresti oma konkurentsivõimet," ütles Schäfer.

Schäfer tõi välja USA inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA). IRA seaduse järgi investeerib USA kliima- ja energiaprogrammidesse üle 370 miljardi dollari. Selle käigus tahavad USA võimud tugevdada riigi tööstust.

Euroopa suurriikide vaatenurgast on IRA seadus protektsionistlik meede, kuna see julgustab ettevõtteid suunama investeeringuid Euroopast eemale. Schäferi sõnul on aga Euroopa toetusprogrammid vananenud ja bürokraatlikud.

"EL vajab kiiresti uusi vahendeid, et vältida oma tööstuse kadumist," ütles Schäfer.