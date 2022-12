Maailmapank: inflatsioon püsib visalt kõrgel

"Majanduskasv on aeglane. Inflatsioon püsib visalt kõrgel. Ja ma usun, et paljusid riike ähvardab järgmisel aastal majanduslangus," rääkis Malpass.

"Maailmapank tegeleb arengumaadega ning nende riikide jaoks on põhiline mure, et see võib kesta kaua. Tegu on väga tõsise probleemiga, sest samal ajal on nii toidu, energia kui ka väetiste hinnad kõrgel," lisas ta.