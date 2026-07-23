Burnham langetab Inglismaal pubide, klubide ja kontserdipaikade makse

Neljapäevases avalduses märkis Burnhami valitsus, et ärikinnisvaramaksu langetamist rahastatakse sellistele ettevõtetele nagu e-sigaretipoodidele kehtivate maksusoodustuste ülevaatamise abil.

Valitsusele läheb see meede maksma 100 miljonit naela aastas.

Essexi pubi külastades ütles peaminister ajakirjanikele, et just pubid peavad teadma, et abi on teel.

Endine Suur-Manchesteri linnapea Burnham meenutas, et lubas pubisid toetada juba Makerfieldi vahevalimistel, ning lisas, et need on osa pärandist ja töölisklassi kultuurist.

"Kui pubid kord kaovad, ei tule need enam tagasi. Seega peame andma märku võimalikust toetusest siis, kui saame," ütles Burnham."Seetõttu tegingi selle teadaande nii varakult."

"See võib paljude raskustes asutuste jaoks olukorda muuta ning oli õige seda kiiresti kinnitada, sest nagu öeldud, kogukondade ühendamine toob nii palju head," lisas ta.

Burnham lubas pubide eest edasi võidelda.

"Pubid on meie peatänavate südameks ning minu hinnangul on ametiaja alguses ülioluline näidata, et kavatsen neid kaitsta," sõnas Burnham. "Astun nende eest välja ja tegutsen."

"Kõik taandub ju tegudele, kas pole? Täna ma juba tegutsen. See ei pruugi olla kõik, mida oodatakse, kuid vahel on ka väikestel sammudel suur tähtsus."

Maksulangetus jõustub aprillist.

Valitsuse teatel saavad ärikinnisvaramaksu langetamisest kasu peaaegu 32 000 pubi, klubi ja kontserdipaika ning keskmine pubi säästab järgmisel majandusaastal hinnanguliselt 1100 naela.

Toetus on sihitud selliselt, et suurimatele kontserdipaikadele soodustus ei laiene.

Sektoris tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu, kuid märkisid, et käibemaksu langetamisest oleks rohkem kasu.

Sel nädalal avalikustatud muud toimetulekumeetmed – bussipiletite hinna piiramine kahele naelale ja elektriarvete käibemaksu langetamine – tõstatasid küsimuse nende rahastamisest, mistõttu avaldatakse uuele valitsusele survet oma plaane täpsemalt selgitada.

Esmaspäeval ametisse astunud Burnham lubas mitmete poliitikameetmetega pakkuda inimestele elamiskulude osas rohkem "hingamisruumi".