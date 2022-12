Õiguskantsler: omavalitsus peab täitma seadust ja andma lasteaiakoha

Riigikohtunik Villu Kõve küsis õiguskantslerilt arvamust, kas põhiseadusega on kooskõlas Rae vallavalitsuse määruse "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" viienda paragrahvi esimene lõige, mille järgi on lasteasutusse koha saamise aluseks teeninduspiirkonna kohataotluste järjekord ja vaba koht lasteasutuse vastavas vanuserühmas.

Õiguskantsler leidis, et kõnealuse paragrahvi lõige on vastuolus põhiseadusest tuleneva seaduslikkuse põhimõttega. "Seaduse järgi on linnad ja vallad kohustatud andma oma elanikest lastele, kelle vanemad seda soovivad, mõistliku aja vältel lasteaiakoha. Põhiseaduse kohaselt ei tohi kohalik omavalitsus oma määruses otsustada, et seadust ei täida ja kõikidele lasteaiakohta vajavatele lastele mõistliku aja jooksul lasteaiakohta ei anna," leidis Madise.

Mõistlikuks ajaks on kohtupraktika kohaselt loetud umbes 75 päeva.

"Rahvastikuregistri alusel on linnal või vallal üldjoontes teada, kui palju lasteaia- ja kooliealisi lapsi ta maa-alal elab ja peagi sellesse ikka jõuab. Lasteaiakoht on võimalik tagada koostöös naaberomavalitsuse või eralasteaiaga. Lapsevanemale ei tohi see tähendada peale sunnitud põhjendamatut lisakulu," lisas õiguskantsler.