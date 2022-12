Kersna: Nursipalu harjutusvälja peab laiendama

Kersna ütles, et kindlasti peaks riik Nursipalu inimestega läbi rääkima, ja tegema seda võimalikult personaalselt. "Igale perele tuleb leida neile sobiv lahendus. Ma saan aru, et selle nimel tehakse ka tööd," sõnas Kersna ERR-ile.

"Et algus [kohalikega suhtlemisel] oli konarlik, on tõesti kahetsusväärne. Tegelikult oleks pidanud alustama justnimelt nendest inimestest, kes sinna piirkonda jäävad, mitte volikogu liikmetest. Nende inimestega praegu räägitakse, et leida neile sobivad lahendused," märkis Kersna.

Reformierakond oma valimisprogrammis Nursipalu teemat kuidagi ei puuduta. "Küll aga on meie valimisprogrammi osa, et Eesti riigi kaitsevõimekust peab suurendama. Nursipalu harjutusvälja peaks laiendama, sest oleme teinud suuri investeeringuid kaitsevõimesse ja see nõuab ka harjutamist. See on meil kindlasti programmis sees, et kaitsevõimekust peab suurendama ja seda me kindlasti ka teeme," selgitas Kersna.

Nursipalu harjutusvälja laiendamise alla jääb 21 eluhoonet. Tegemist on põllumajanduspiirkonnaga ja suurem osa taludest on põlistalud. Koduomanikud on varem ERR-ile öelnud, et nad on huvitatud ennekõike asendusmaast kui rahast.