Eesti-Soome elektrikaabel Estlink 1 ei tööta rikke tõttu poolteist nädalat

Eesti-Soome elektriühendus Estlink 1 koguvõimsusega 350 megavatti lülitus teisipäeval Harku konverterjaamas tekkinud tehnilise vigastuse tõttu välja. Esialgu hindab Elering, et Estlink 1 töö võiks taastuda järgmise nädala pühapäeval.

Väljalülitumise põhjuseks on ühel konkreetsel seadmel tekkinud tehniline vigastus konverterjaamas. Kuna Eleringil on varutud Harku konverterjaama juurde reservseade, asus ettevõte kohe tegutsema, et vigastatud seade asendada, teatas Elering.

Elektribörsil Nordpool avaldatud kiire turuteate kohaselt on rikke kõrvaldamise tähtajaks praeguse seisuga kavandatud 4. detsember kell 24.

Viimastel päevadel on olnud elektri börsihind Eestis ja Soomes keskmiselt sama kõrge. Estlink 1 väljalangemine vähendab kahe piirkonna vahel kasutada olevat ülekandemahtu ja sellest tingituna võib ka aidata kaasa kahe hinnapiirkonna hinnaerinevuse tekkimisele.

Eleringi ja Soome süsteemihalduri Fingridi hallatavad Eesti-Soome elektriühendused EstLink 1 ja EstLink 2 on Eleringi teatel ühed töökindlamad regioonis. Eelmisel aastal ei toimunud Estlink 1 ühendusega mitte ühtegi sellist avariid või sündmust, mis oleks piiranud selle ülekandevõimsust. Koos plaaniliste hooldustega oli Estlink 1 töökindlus eelmisel aastal 98,12 protsenti.

Elering ja Fingrid said Estlink 1 omanikeks 2013. aasta lõpus, enne seda rentisid elektrisüsteemioperaatorid merekaablit selle omanikfirmadelt Nordic Energy Link ja N.E.L. Finland Oy.