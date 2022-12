Karus: operatsioonid Ukrainas talve tõttu ära ei jää

Karus rääkis, et kuigi teated venelaste lahkumisest Dnipro idakaldalt on veel kinnitamata, võib see viidata sellele, et kuigi venelastel õnnestus taandumisoperatsioon Dnipro läänekaldalt suhteliselt hästi, on sealsed üksused segamini ja nüüd oleks vaja neid üksusi reorganiseerida.

"Kindlasti on venelaste jaoks tähtis ka Krimmi kaitsmine ja eesmärk mitte võimaldada ukrainlastel idakaldale üle tulla. Ehk Ukrainal on teatud osa üksusi peale Hersoni hõivamist vabanenud, mis sunnib ka Venemaa väed kontsentreeruma teatud kindlate strateegiliselt või operatiivselt oluliste maastikupunktide või maa-alade kaitsmisele," ütles Karus.

Idakaldal kimbutaks ukrainlasi logistikaprobleemid

Karus rääkis, et kui ukrainlased tuleksid Dnipro idakaldale üle, satuks nad kohe samade probleemide ette, mis puudutasid Vene väegrupeeringut läänekaldal.

"Sillad on purustatud, seal on kilomeetri laiune jõgi, millest logistika üle korraldamine on paras peavalu. Võib indikeerida ka seda, et venelased tahavadki, et ukrainlased sinna tuleksid, et oleks võimalus hakata neile kaotusi tekitama seal, kus nad teavad, et ukrainlastel saab olema hästi raske oma logistikat korraldada," lausus Karus.

Karus pidas väga oluliseks ka Kinburni neeme Ukraina kätte jäämist. Ta ütles, et see neem kontrollib Dnipro jõe väljapääsu ja veeteed, mis viib ka Hersoni ja Mõkolajevi sadamatesse. "Selleks, et kasvõi mingisugune võimalus saavutada hakata normaalselt jälle asju vedama, peavad ukrainlased seda omama. Kinburn on strateegilise majandusliku tähtsusega," ütles Karus.

"Läänekallas annab Ukraina jaoks otsetee minna Krimmi. Ja seda peavad venelased igal juhul takistama. Seda kuhu see väekontingent koondatakse, kes on võimeline seda takistama, saame näha," ütles Karus veel.

Ta spekuleeris ka, et osaliselt võib venelaste tagasitõmbumine tuleneda ka sellest, et nende esialgsed positsioonid olid suuremalt jaolt Ukraina vägede kaudtule relvade ulatuses.

Venelased üritavad Bahmutit rünnates ukrainlasi siduda

Bahmutist rääkides ütles Karus, et seal üritab Venemaa üleval hoida taktikalist edu ja ukrainlasi eelkõige siduda.

"See võib olla seotud sellega, et Hersonist vabanenud Ukraina reserve siduma hakata uuesti, mitte võimaldada neid reserve ukrainlastel kasutama hakata näiteks põhja pool vasturünnaku korraldamiseks," ütles Karus.

"Kui neil õnnestub Bahmutist mööda minna, siis pöörates põhja, satuvad nad põhjapoolse ukrainlaste ründegrupeeringu selja taha. Kas neil on reaalselt ka jõudu, et selline tegevus läbi viia, ei oska öelda. Praegu ma pigem näen, et selle eesmärk on siduda Ukraina jõudusid võimalikult palju ühes piirkonnas ja mitte võimaldada ukrainlastel tegevusvabadust kuskil mujal," lisas ta.

Praegu on olnud ilmastik ukrainlastele soodne

Karuse sõnul on praegu olnud ilmastik ukrainlastele soodne, sest maapind on külmunud enne lume tulekut. "Lumi ei saa ära isoleerida seda soojust, mis maa sisse käib. Kui sinna satub peale ka lumi, siis maapind muutub betoonkõvaks, mis võimaldab üksustel oluliselt suuremat tegevusvabadust. Lisaks toob talv kaasa väiksemate veekogude, soode ja rabade jäätumise ja see avardab teatud tingimustel oluliselt manööverüksuste tegevusvabadust maastikul," rääkis Karus.

Tema sõnul hakkab rolli mängima ka see, kui paks saab olema lumekiht, mis maha tuleb. "Kui me räägime rohkem kui 20 sentimeetrist lumest, siis see hakkab takistama liikuvvahendite maastikul tegutsemist ja see tähendab seda, et sõda koondub üha rohkem teede peale. Lõuna-Ukrainas on teedevõrk oluliselt tihedam kui Ida-Ukrainas. Probleemid, mis taktikaliselt tekivad, on ennekõike seotud sellega, et kui sõda läheb teede peale, siis manööver ja kogu toetus sõdivad ühe ja sama ruumi pärast ja see võib hakata mõjutama võimalusi. Operatsioonid aga talve tõttu aga ära ei jää," lausus Karus.

Karuse sõnul toovad talvised operatsioonid kaasa ka oluliselt suurema kütusekulu, sest masinaid on vaja sooja eesmärgil pidevalt käimas hoida. Karus rääkis, et kui inimene on sunnitud 24 tundi olema õues -5 kuni -10 temperatuuriga, siis inimesed võivad väga lihtsasti hulluks minna.

Samuti kulub sõdurite puhul oluliselt rohkem toitu ja vett, sest inimese keha vajab rohkem energiat.

Järgmine asi mis tema sõnul talviste tingimustega välja tuleb, on asjaolu, et infrapuna- ja termokaamerad võimaldavad oluliselt lihtsamini avastada sihtmärke maastikul.

"Kui nad saavad oma üksused väga selgelt koondatud ja ukrainlastel on edu, siis ukrainlased võivad üllatada, kui nad suudavad läbi lõigata Zaporižžjast lõunasse kulgeva, Aasovi mere äärse varustustee. Praegu rahu on vaja venelastel, sest neil on vaja oma vägi uuesti korda saada," ütles Karus lõpetuseks.