Toidutootjate hinnangul piima hind poes enam ei tõuse, liha hind aga küll

Piimatooted on poes aastaga kallinenud 40 ja lihatooted 25 protsenti. Hinnatõus ei kata sellegipoolest tootmiskulusid ja suur osa toidutööstusest on kahjumis. Kui piimatoodetel on kõrgeim hind poodides saavutatud, siis lihatoodete hind tõuseb veelgi.

Valio juht Maido Solovjovi sõnul on piimatooted kallinenud peaegu poole võrra eelkõige oluliselt tõusnud sisendhindade tõttu.

"Aasta lõikes läbi kategooriate võime öelda, et keskmine hinnatõus on kuskil 40 protsenti ja natuke rohkem. Ega me ei näe, et enam kuskile ruumi minna oleks. Kuigi ega me ei tea, mis teevad homme energiahinnad, aga ma arvan ise, et lagi on käes. Me näeme ka kerget tarbimise kahanemist, inimese rahakott on piiratud," lausus Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjov.

Solovjov lisas, et kaks kolmandikku kogukuludest moodustab toorpiim, mis on võrreldes aastatagusega kallinenud 65 protsenti. Toorpiimatootjatele võimaldab see hind praegu hakkama saada.

"Sellise hinnataseme juures praegu piimatootjal on võimalus ikkagi ära majandada. Aga mis energiasektoris toimub ja kuidas see mõjub, sest tegelikult on ju kõik hinnad tõusnud. Ka sisendite hinnad on muutunud, söödakomponendid; kõik, mis me ostame, teraviljad kõik on tõusnud. Kui sellel aasta on asi nii-öelda hallatav, siis järgmist aastat praegu ette hinnata ei oska," rääkis Kõljala põllumajandusettevõtte juhatuse esimees Tõnu Post.

Toiduliidu andmetel saavadki praegu joogi- ja kalatööstused ainsatena enam-vähem hakkama. Kuid väga raskes seisus on lihatööstused, sest sektori kogukahjum ulatub tänavu juba 20 miljoni euroni. Kahjumis on ka Eesti suurim toiduainetööstus HKscan Estonia, kellele kuuluvad Rakvere ja Talleggi tööstused ning Eesti suurim seakasvatus.

"Äärmiselt raske on. Tulemused on väga negatiivsed, nagu meie börsiteadetest on ka näha olnud, ega siin midagi rõõmsat ja roosilisist ole," ütles HKScani Baltikumi tegevjuht Markus Kirsberg.

Poes on lihatoodete hind tõusnud aastaga veerandi võrra, kuid sisendite kasvu arvestades see tootmise kulusid ei kata. Seetõttu sooviksid vähemalt lihatööstused, et nende väljamüügihinnad tõuseksid.

"Tarbijate jaoks see kallinemine tuleb eelkõige kaupmeeste otsustest, läbirääkimisi hinnatõusudeks ju peetakse jooksvalt. Seda oleme öelnud nii meie avalikult välja kui ka meie konkurendid," lausus Kirsberg.