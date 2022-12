Porto Franco protsess viis kummalise kriminaalasja avastamiseni

Kuu tagasi algas Porto Franco kohtuprotsess, kuid avalikkuses on jäänud varju, et samast uurimisest võrsus veel üks kriminaalasi, kus on kohtu all samuti tuntud ja lugupeetud isikud. "Pealtnägija" kirjeldas esimest korda lähemalt, mida asi puudutab ja kui veidrad on kohati selle kaasuse detailid.

28. novembril kogunes Narva kohtumaja saali number seitse soliidne seltskond. Kitsukese laua taha mahtusid kohtualustena endine maa-ameti direktor Kalev Kangur ja tuntud advokaat Küllike Namm. Kolmas kohtualune, suurettevõtja Toomas Tamm teatas viimasel hetkel haigestumisest.

Kõiki kolme süüdistatakse kelmuses, milles keegi neist süüd ei tunnista.

Üks väheseid pealtvaatajaid saalis on ärimees Mihkel Miilpalu, kelle vara välja petmises prokuratuur lugupeetud tegelasi süüdistab.

Harva tunnistab keegi avalikult üles pettuse, aga veel hämmastavam on Miilpalu jutustus, kuidas ta suure supi sisse sattus.

Vastaspoole juttu resümeerides on Miilpalu patoloogiline valetaja, kes mõtles enda jamade peitmiseks välja keerulise luiskeloo, kuhu mässis lugupeetud inimesed.

Lugu on täis jaburaid pöördeid ja värvikaid tegelasi

Ükskõik, millega Narvas alanud protsess lõpeb, on siiski juba praegu välja tulnud hämmastavaid fakte, kuidas soliidsed äriliidrid asju ajavad ning kuidas Eesti õigussüsteem võib teha justkui vastukäivaid otsuseid.

Omal ajal Kiviõli kuningaks tituleeritud Toomas Tamm on staažikas ja mõjukas ettevõtja, kes painutanud endale soodsas suunas isegi seadusi. Kuid kõige enam tähelepanu pälvis, kui ta tõmmati eelmise kümnendi vahetusel uskumatusse afääri, mille keskmeks temale tellitud palgamõrv.

Nimelt pani punt kriminaale, eesotsas Oleg Ljadovi ja Imre Arakasega, püsti topeltmängu, kus kasutati ära Toomas Tamme ja Nikolai Reismani lepitamatut tüli.

Algul mindi Tamme juurde jutuga, et Reisman on tellinud tema atentaadi, kuid on valmis pooli vahetama ja politseis üles tunnistama, mille peale andis Tamm neile vaevatasuks ülestunnistuse eest 600 000 krooni.

Kui skeem hapuks minema hakkas esitasid pätid versiooni, nagu oleks hoopis Tamm ise algatanud vastupidise kombinatsiooni – lavastada enda atentaat ja jätta mulje, nagu selle tellis Reisman.

Algul sai kahtlustuse ka Tamm, aga sellest loobuti, kui selgus, et pätid lollitasid ka teda. Kamp mõisteti 2011. aastal süüdi ja sai lõpuks võrdlemisi kerged karistused, sest tegu oli juriidiliselt vaid valeütluste andmisega.

Selle loo seisukohalt olulise momendina leidis kohus, et uskumatu kombinatsiooni väljamõtleja oli endine tipprattur, korduvalt karistatud ärimees Oleg Ljadov, kes pääses kaugelearenenud vähi tõttu vangi minekust.

Tamm vajas Ljadovile kuulunud krunti

Atentaadiblufi varju jäi toona tõik, et Toomas Tamm oli sunnitud asju ajama selle sama Oleg Ljadoviga ka teisel põhjusel. Nimelt kuulusid Ljadovi firmale mitu krunti, mis olid strateegilise tähtsusega Aseri sadama jaoks, kus Tammel olid suured arendusplaanid ja kruntideta oleks sadam arendajale väärtusetu. Tamm ei saanud aga kaubale mehega, kes teda alles äsja pettis.

Siin tuligi mängu Mihkel Miilpalu, kes oli Tamme silmis varem lojaalsust näidanud ja kellele kuulus väike terminal Rakvere külje all, Roodeväljal. "Kuna Tamm ise ei saanud Ljadoviga kokkuleppele, siis tulin mina sinna vahele, leppisin need asjad kokku ja tegime selle tehingu ära," rääkis Miilpalu.

Miilpalu leppis Ljadoviga 11 strateegilise asukohaga krundi hinnaks 400 000 eurot. Aga olid mõned konksud. Kuigi tehingud toimusid justkui Tamme huvides, siis rahastamine vormistati nii, et Miilpalu firma laenas Tamme firmalt need 400 000 eurot.

Tamm lubas, et ostab tulevikus Miilpalu terminali ära koos sinna võetud laenuga, seetõttu ei näinud Miilpalu, kelle silme ees terendas tehingu kasu, kombinatsioonis ohtu.

Miilpalu esindaja advokaat Tarmo Pilve sõnul polnud see mõistlik lahendus, kuid ei olnud ka ebaseaduslik.

Juriidiliselt oli maatükkide müüja Ljadovi firma AS Kalotex ja ostja Miilpalu firma Roodevälja Terminal. Tagantjärgi väitis Toomas Tamm kohtu ees, et tema ei puutunud üldse asja.

Teine konks on, et kruntide müüja Ljadov soovis, et notari lepingus märgitaks 50 000 eurot ja ülejäänu ehk 350 000 liiguks sulas. "Ljadov kirjutas selle kohta käsitsi kirja, et ta on saanud kätte selle 11 kinnistu eest kindla summa raha ja siis nii see läkski," kirjeldas Miilpalu.

Nädal pärast maade ostu asutati OÜ Aseri Sadam, mille juhiks märgiti advokaat Küllike Namm ja omanikuks tema advokaadibüroo, kelle klient on Toomas Tamm. Kuu aega hiljem müüs Miilpalu krundid edasi advokaatide firmale.

Nüüd aga pandi lepingusse, et 11 tükki, mille eest äsja tasuti 400 000, vahetasid omanikku 95 000 euroga.

Vajalik dokument haihtus

Kõik maamüügilepingud selles ahelas valmistati ette Nammi büroos ning olulise dokumendi, mis tõestas, et ta tasus Oleg Ljadovile üle 300 000 sulas, andis Miilpalu samuti Toomas Tamme esindanud Küllike Nammi kätte.

Tamm müüs Kiviõli Keemiatööstuse 2014. aastal uutele omanikele, aga tal säilisid piirkonnas suured ärihuvid. Lubatud tehing, et Tamm ostab Miilpalult tema terminali ära, venis ja venis, kuni ühel päeval teatati – kaup jääb katki, maksa võlg tagasi.

Miilpalu taipas, et on kõik kaardid käest andnud – krundid on läinud, raha läinud ja tõendid takkapihta. "Siis sai küsitud Nammi käest korduvalt, et too see paber välja, et pane see Toomase laua peale, et, noh, aitab küll sellest jamast. Ja siis ta hakkas seal hämama, et mis paberist juttu käib ja mis summad, et ma ei mäleta ja nii nagu see asi läks," rääkis Miilpalu. Teine pool esitas tema vastu hagi, mille nad ka võitsid.

Tamme firma loovutas Miilpalu võla ettevõttele MV Finantseeringud, mida juhib maadevahetuse afääris kuulsaks saanud maa-ameti endine direktor Kalev Kangur. Viimane andis Miilpalu kohtusse. Ljadovi käest ei saanud enam küsida, sest ta oli surnud, aga suurettevõtja Tamm kinnitas 2018. aastal toimunud kohtuistungil, et Miilpalu jutt tema ülesandel raha maksmisest on väljamõeldis.

Ehkki Miilpalu püüdis oma lugu kolmes kohtuastmes tõestada, mõisteti talt eraisikuna ning tema firmalt lõpuks välja kokku üle 900 000 euro võlgu ja intresse. Kohus leidis, et isegi kui Tammel oli tehingute suunamisel mingi roll, pole see oluline. Oluline on, et paberite järgi võttis Miilpalu Tamme firmalt võlgu ega tagastanud seda. Mida ta rahaga tegi või tegema pidi ei ole oluline.

Toomas Tamme esindav advokaat Kristiina Lee saatis "Pealtnägijale" kommentaari, kus rõhutas, et Tamm ei olnud isiklikult selle vaidluse osapool. Lisaks leiab ta, et kriminaalasja kajastamine nii varases faasis ei ole põhjendatud ning on ka ebaeetiline.

Küllike Nammi kaitsja Norman Aas ütles, et isegi kui Namm tegutses neis tehingutes Tamme ärihuvide esindajana, ei ole selles miskit ebaseaduslikku.

"Ma saan viidata ainult nendele omaaegsetele maakohtu ja ringkonnakohtu lahenditele, mis on tänaseks jõus ja kus tegelikult mõlemad kohtud on ka analüüsinud tollases protsessi kostja ehk Mihkel Miilpalu ja Roodevälja Terminali argumente ja jõudnud järeldusele, et isegi kui nende versioon oleks tõsi, siis vaatamata sellele see laen tuleks ikkagi tagasi maksta," ütles Aas.

Ootamatu juhus tõi asja taas päevakorda

Miilpalu ja mõne teda toetava tunnistaja jutt oli toona põnev aga paljasõnaline, kuni 2021. aasta jaanuaris lahvatas Porto Franco skandaal, mis viis võimult Jüri Ratase valitsuse.

Teiste tähtsate isikute kõrval otsiti läbi ka Toomas Tamme maja Peipsi ääres, sest kaitsepolitseile pakkusid huvi tema sidemed endise rahandusministri nõuniku Kersti Krachtiga. Sealsest saunaahjust leiti toosama paber 300 000 euro maksmise kohta Miilpalult Ljadovile, mida ei pidanud üldse olema, veel vähem pidi see asuma Tamme kodus.

Algul ei taibanud kapo, millega tegu ning dokument tagastati Tammele, misjärel paber kadus. Õnneks tegi kapo paberitest fotod ning ehtsuse ekspertiisi. Vastaspool väidab, et ei tea, kuidas saatuslik paber suurärimehe koju sattus. Palegi ei muuda see nende sõnul midagi.

Kui varem peeti Miilpalu luiskajaks, siis nüüd asus prokuratuur tema poolele.

Nammile, Tammele ja Kangurile esitati süüdistus grupiviisilises kelmuses. Lisaks sai Tamm süüdistuse valeütluste andmise eest, Namm süüdistuse toimingupiirangu rikkumises, mis puudutab Käsmu sadama arendamist, ja võltsitud dokumendi kasutamises. Kusjuures viimane on üpris kurioosne ning puudutab 2018. aasta jaanuaris notar Irma Rahnu kontoris vormistatud dokumenti, millega Tamm volitas Nammi ennast esindama. Kõik muu on üpris standardne, välja arvatud rida: "volitan oma abikaasat Küllike Nammi".

Etteheide võltsdokumendi kasutamise kohta on Aasa hinnangul naeruvääne ning menetlejad on jõudnud järeldusele, et tegemist oli puhtalt inimliku eksitusega volikirja koostamises.

Pilv seda versiooni uskuma ei kipu, kuna see tähendaks väga pikka eksimuste rida alates notaris töötavast juristist kuni kohtunikuni.

Kriminaalprotsessis on kavandatud 40 istungit kuni tuleva aasta lõpuni ning prokuratuur ei soovi teemat kaamera ees kommenteerida.

Põhjus, miks Miilpalu ja tema esindaja avalikult räägivad, on hoopis mujal. Nimelt, samal ajal kui riik püüab ühelt poolt tõestada kelmust, siis teiselt poolt kehtib endiselt tsiviilkohtu otsus ja käib täitemenetlus, millega Miilpalu vara ära võetakse. Viimati läinud nädalal avaldas kohtutäitur uue teate, kus püüab müüa tema terminali.

"Kriminaalmenetluse abil ei ole minu arvates võimalik antud juhul tsiviilmenetluses tehtud lahendit revideerida ega kohtuotsusega tuvastatud võlgnevust olematuks teha," kirjutas "Pealtnägijale" Kalev Kanguri esindaja Dmitri Teplõhh. "Saadud laen kuulub tagastamisele, jõustunud kohtuotsus täitmisele".

Aas märkis, et jõustunud kohtuotsust tuleb täita ning ka kriminaalasi ei muuda kuidagi tsiviilasjas jõustunud kohtuotsust.