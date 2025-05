Maakohus mõistis Nammi, Kanguri ja Tamme õigeks

Nammi mõistis kohus õigeks võltsitud dokumendi kasutamise ja kelmuse süüdistuses, Tamme valeütluse ja kelmuse süüdistuses ning Kanguri kelmuse süüdistuses.

Uurimine selles asjas sai alguse Porto Franco juhtumi tõttu, mille käigus otsiti läbi Toomas Tamme maja ning leiti kelmusele viitavaid tõendeid.

Prokuratuur küsis Nammile ja Tammele liitkaristusena nelja ja poole aasta pikkust tingimisi vangistust viieaastase katseajaga. Lisakaristusena taotles prokuratuur Nammile aastast juristina töötamise keeldu ja Tammele kaheaastast ettevõtluskeeldu. Kanguril on veel kandmata varasem karistus maadevahetuse kriminaalasjas, mistõttu küsis prokuratuur talle mõned kuud vähem kui üheksa aasta pikkust vangistust ning kaheaastast ettevõtluskeeldu.

Süüdistuse kohaselt eksitasid Toomas Tamm, Küllike Namm ja Kalev Kangur teadvalt Viru maakohtu kohtunikku ja Tartu ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi, et saada kohtuotsusena dokument, mis võimaldaks MV Finantseeringud OÜ-l saada ebaseaduslikku tulu.

Dokumendil põhineva eksitava info põhjal otsustasid kohtud mõista Roodevälja Terminalilt välja MV Finantseeringutele 634 000-eurose võlgnevuse, põhjustades esimesele ka varalist kahju.

Nammi süüdistati ka teadlikult eksitavatel andmetel põhineva notariaalse volikirja esitamises, milles oli kirjas, et Küllike Namm on Toomas Tamme abikaasa ja mis võimaldas tal teha kohtule ettepanek vältida Tamme vahetut ülekuulamist, taotledes selle asendamist kirjalike selgituste andmisega ning tsiviilasjas mitte ütlusi anda.

Tamme süüdistati maakohtule tsiviilasjas teadvalt valeütluste andmises, mille kohaselt ta ei teadnud, et Roodevälja Terminal tasus AS Kalotexi juhatuse Oleg Ljadovile 2012. aasta augustis osa kinnistute müügist sularahas ega ole näinud Aseri Sadama kinnistute ostmisega seostuvaid projekte ega näinud selleteemalisi kirju.

Kohus arvas süüdistuse aluseks olevad Miilpuu ütlused tõenditest välja

Süüdistus tugines suures osas Roodevälja Terminali esindaja Mihkel Miilpuu ütlustele, mida kohus ei pidanud usaldusväärseks ning arvas tervikuna tõendikogumist välja.

Ühtlasi ei ole kohtu hinnangul võimalik tugineda Tamme e-postkasti sisule, kuna ligipääs sellele saadi mitte lubataval viisil. Kohtu hinnangul sai Tamme e-kirju Telialt välja nõuda vaid kohtu loal, mida uurimises ei küsitud.

Maakohus nõustus Roodevälja Terminali ja MV Finantseeringute vaidlust lahendanud tsiviilkohtuga, et laenukohustuse tagasimaksmise mittetekkimine on tõendamata. Kohtu hinnangul sõlmisid Roodevälja Terminal ja T.R Tamme Auto 2012. aasta juulis laenulepingu, mille alusel kuulus laen tagasimaksmisele. Seega tsiviilhagiga kohtusse pöördumine raha tagastamise nõudes ei olnud eksitav.

Kohtu hinnangul ei muuda seda ka asjaolu, et selle kriminaalasja käigus on tuvastatud, et Tamme elukoha läbiotsimisel 2021. aastal fotografeeriti rebitud paberit, mille kohaselt Oleg Ljadov on saanud Mihkel Miilpalult kinnistu müügilepingu eest 2012. aastal 300 000 eurot.

Kohus ei tuvastanud, et Roodevälja Terminal oleks tasunud Kalotexile kinnistute eest sularahas, samuti ei ole tõendatud sellise rahasumma üleandmine Ljadovile.

Olenemata sellest, et tsiviilasja arutamisel ei olnud võimalik Miilpalul esitada Ljadovile sularaha üleandmist tõendanud dokumenti, on ka tsiviilasjas kohtunikud hinnanud Miilpalu selgitusi, et T.R Tamme Autolt lepinguga saadud rahast tasus Miilpalu kinnistute eest Ljadovile sularahas 350 000 eurot ning leidnud, et isegi sel juhul kuulub laen tagasimaksmisele.

Dokumendi võltsimist ei tuvastatud, seega ei saanud kasutada võltsitud dokumenti

Kohus leidis, et kui Küllike Namm esitas kohtule eksitava sisuga andmeid sisaldava volikirja, siis kriminaalmenetluses ei tuvastatud, et notar oleks volikirja võltsinud ning kui dokumenti ei võltsitud, siis ei ole kohtu hinnangul võimalik ka võltsitud dokumenti kasutada.

"Isegi kui jaatada sellisel kujul võltsitud dokumendi kasutamist, ei too see ikkagi kaasa Nammi vastutust, sest volikirjas sisalduv viide abikaasale ei andnud Nammile tsiviilasjas mitte ühtegi tegelikku või oletatavat menetluslikku õigust ega saanud teda vabastada kohustusest tunnistajana ütlusi anda," teatas kohus.

Namm oma e-kirjas kohtule ise abikaasa staatusele viidanud ei ole ja kohus on seisukohal, et ei saa kuidagi välistada, et Namm võis samamoodi viidet abikaasale mitte märgata.

Valeütlus seisneb tõendamisel tähtsate asjaolude moonutamises. Kohus ei tuvastanud, et Toomas Tamm oleks tsiviilkohtus tunnistajana ütlusi andes moonutanud tõendamisel tähtsaid asjaolusid.

Kohus mõistis Tammele välja 30 500-eurose hüvitise tema sularaha arestimise eest koos intressi ja inflatsiooni hüvitamisega, jättis aga rahuldamata tema kaitsjate taotluse mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Veel rahuldas kohus Nammi kaitsja taotluse 1000-euroseks hüvitiseks Nammi perearsti ebaseadusliku ülekuulamise eest. Nammi taotluse põhjendamatu süüdistuse esitamise eest hüvitist maksma jättis kohus rahuldamata.

Kannatanu Roodevälja Terminal OÜ esindaja menetluskulud otsustas maakohus osaliselt hüvitada ligi 33 000 euro ulatuses.

Nammi kasuks mõistis kohus riigilt välja menetluskulud osaliselt ehk 148 000 euro ulatuses ja Tamme kasuks osaliselt ehk 175 000 euro ulatuses. Kanguri menetluskulud otsustas kohus hüvitada täies mahus ja mõistis välja 134 500 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul plaanib ta otsuse edasi kaevata.