Ortodontide nappus on viinud pikkade järjekordadeni

Tasulisel ortodonditeenusel on järjekorrad mitme kuu pikkused. Ortodondid ja haigekassa loodavad, et järjekorrad siiski lühenevad, sest lähiaastatel peaks tööd alustama tosin uut arsti.

Läänemaa jääb ilma oma ainsast ortodondist, sest peatselt emaks saav arst on otsustanud edaspidi töötada kodulinnas Tallinnas. 60 patsiendi ravi jääb pooleli, sest Mardenti kliinikul pole õnnestunud uut tohtrit leida.

"Oleme kasutanud otsekontakte, teinud koostööd personaliotsingufirmaga, sellel suvel proovisin ise sisse astuda Tartu ülikooli residentuuri, et omandada eriarsti diplom. Pöördumise oleme teinud ka Eesti Ortodontide Seltsile," rääkis Mardent kesklinna hambakliiniku juhatuse liige Mariliis Olenko.

Ortodontide selts saatis tööpakkumise oma liikmetele laiali, aga see on ka kõik, mis on nende võimuses, sest ortodondid on eraettevõtjad.

"Meil on alla 70 ortodondi, kes igapäevaselt tööd teevad, kuna nõudlus ja pakkumus on hetkel sellises tasakaalus, siis mõnesse piirkonda ongi raske ortodonti leida," kirjeldas haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas.

Seltsi presidendi Valentina Kulaki sõnul koonduvad ortodondid suuremate keskuste juurde, kus on paremad diagnostilised võimalused ja meeskonnas on ka hambaarst, kõrva-nina-kurgu arst ja logopeed, kes kõik saavad hambumusprobleemi puhul aidata.

Kuigi lõviosa inimestest peab ortodondi teenuse omast taskust kinni maksma, on nõudlus ortodontide sõnul kiiresti kasvanud just viimastel aastatel. Kui varem olid põhilisteks patsientideks lapsed, siis nüüd on pooled patsiendid täiskasvanud.

"Mitme faktori kokku langemine. Teadlikus tõusis ja need vahendid on ka muutunud, enam ei pea breketeid kandma, saab näiteks kapedega ravida, mis on palju mugavam," rääkis ortodont Reet Kalle.

"Nüüd viimasel ajal on hulk neid patsiente, kes lähevad pensionile või jõuavad pensioniikka ja siis leiavad aega enda jaoks ja soovivad endale saada ilusa naeratuse," kirjeldas Kulak.

Haigekassa on loomas hambaarstide jaoks e-konsultatsiooni võimalust, et aidata kiiremat ravi vajavad patsiendid ennekõike ortodontide jutule.

"Mõnikord need juhtumid ei olegi nii keerulised, hambaarstid saavad ka aidata, lahendada isegi probleeme, ei pea kohe ortodondi juurde aega võtma," rääkis Kalle.

Kulaki sõnul peaks järjekordade mure lähiaastatel leevenema, sest residentuuri kohti on märkimisväärselt suurendatud. "Näiteks praegu Tartu Ülikoolis meil õpib juba 12 ortodontiaresidenti ehk paari aasta pärast on oodata, et ortodontide arv kasvab 20 protsendi võrra."

Kõige enam teenivad arstidest just ortodonid, kelle keskmine kuutasu oli mullu üle 11 000 euro.