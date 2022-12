Toidupank: praegune olukord meenutab 2009. aasta kriisi tagajärge

ETV saade "Ringvaade" käis neljapäeval Toidupanga järjekorras, kus olid abi saamas peamiselt vanemaealised inimesed. Abisaajate sõnul aitab iganädalane toidupakk neil toime tulla.

Kaing rääkis, et praegu on juurde keskklassi perekondi, kes on hätta sattunud. "Me oleme täna jõudnud päris huvitavasse ahelasse. See kangesti hakkab meenutama juba 2009. aasta kriisi, mille järel Toidupank ka sündis. Ehk tegelikult hätta sattusid täiesti tavalised keskklassi perekonnad," rääkis ta.

"Pandeemia tegi ühe reha meil majandusest üle, millega toodi tööturult ära ports inimesi läbi koondamiste. Sel aastal on lisandunud Ukraina põgenikke, energiakriis on sulgemas tööstusi, kuuleme suurkoondamistest. Majanduslik hakkamasaamine kipub üle jõu käima. Kui on väiksem palk või pension, millest kõik asjad tuleb ära maksta, siis sellest ei pruugi jätkuda," selgitas Kaing.

Abisaajate hulgas on palju lastega peresid ja üksikvanemaga perekondi. "Laste osakaal on üsna suur," tõdes Kaing.

Kaing rääkis saates, et toidupaki jagamise päevad on ära jaotatud nii, et näiteks neljapäeviti saavad abi eakad ja mehed ning kolmapäeviti tavaliselt üksikemad. Abi saab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures end registreerides.

Käesoleva nädala reedel ja laupäeval on üle Eesti enam kui 70 kaupluses toidukogumispäevad, kuhu mõnel pool oodatakse vabatahtlikke appi.