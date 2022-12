ERR USA-s: Grineri välja vahetanud venelased keeldusid Whelanit vabastamast

Valge Maja ametnike kinnitusel on Brittney Grineri tervis korras ja ta on valmis tavapärase elu juurde naasma.

"Täna on minu ja pere jaoks õnnelik päev, nii et kavatsen lihtsalt naeratada," ütles Brittney Grineri abikaasa Cherelle Griner.

Griner vahistati Venemaa lennujaamas kümme kuud tagasi, sest tema e-sigareti kapslid sisaldasid kanepiõli. Ta vahetati Araabia Ühendemiraatides välja Venemaa relvakaupmehe Viktor Buti vastu. Kokkuleppest jäi aga välja endine USA mereväelane Paul Whelan, keda on spionaažisüüdistustega Venemaal kinni hoitud 2018. aastast.

"Ma loodan, et president ja tema administratsioon teevad kõike, mida suudavad, et mind koju tuua. Ükskõik, mis hinda nad peaksid praegu selle eest maksma," ütles Whelan.

USA president Joe Biden ütles, et kahjuks käituvad venelased täiesti arusaamatutel põhjustel Whelan juhtumiga teisiti kui Grineri omaga.

"Me ei ole küll veel suutnud Pauli kätte saada, aga me ei anna alla," lubas Biden.

Valge Maja soovis koju tuua mõlemad ameeriklased, kuid neile anti valida, kas vabastatakse ainult Griner või mitte keegi.

"Me soovinud kaotada võimalust neist ühe vabastamiseks. See oli meie valik," ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre.

USA meedia andmetel on mõned Pentagoni ametnikud avaldanud muret, et Grineri vastu vahetatud Viktor But hakkab taaskord konfliktikolletes ebaseaduslikku relvaäri ajama. See võib omakorda ohustada USA rahvuslikku julgeolekut.