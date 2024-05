Venemaa vahistas USA sõduri, keda süüdistab varguses

Lõuna-Koreas teeninud seersant Gordon Black oli USA ametnike sõnul sõitnud Venemaale omal käel, mitte tööasjus. Väidetavalt külastas ta Vladivostokis naist, kellega tal oli interneti vahendusel tekkinud romantiline suhe. Vene võimud süüdistavad kinni peetud USA sõjaväelast naise tagant varastamises, vahendas NBC News.

Uudisteagentuur Reuters vahendas Vene väljaannet Izvestija, mille andmetel elas Black naisega mõnda aega koos ning varastas temalt hiljem 200 000 rubla (umbes 2200 dollarit).

Eelmisel nädalal kinni peetud Blacki hoitakse eeluurimisvanglas, lisasid ametnikud.

Venemaa võimud on USA välisministeeriumi teavitanud Blacki kinnipidamisest, teatas NBC News. USA kaitseministeeriumi ametnike sõnul reisis ta Venemaale ilma ülemuste loata.

"Armee teavitas tema perekonda ja USA välisministeerium osutab sõdurile Venemaal asjakohast konsulaarabi. Arvestades selle küsimuse tundlikkust, ei saa me praegu anda täiendavaid üksikasju," ütles USA armee pressiesindaja Cynthia O. Smith avalduses.

Esindajatekoja väliskomisjoni esimees Michael McCaul ütles, et on USA sõduri kinnipidamise pärast "sügavalt mures". "Putinil on pikk ajalugu Ameerika kodanike pantvangis hoidmisel," ütles McCaul sotsiaalmeediakanalis X (varasem Twitter) jagatud postituses. "See on hoiatus kõigile ameeriklastele – nagu välisministeerium on öelnud, ei ole Venemaale reisimine ohutu," lisas ta.

USA välisministeeriumi reisijuhised piiravad kodanike reisimist Venemaale ning neis soovitatakse olla ettevaatlik, kuna Venemaal sõitnud ameeriklasi võib tabada alusetu kinnipidamine. USA kaitseministeerium piirab ka Pentagoni töötajate reisimist Venemaale.

Ameeriklaste vahistamised Venemaal on sagenenud, kuna kahe riigi suhted on halvenenud külma sõja ajaga võrreldavale tasemetele, vahendas uudisteagentuur Associated Press (AP). AP andmetel on USA süüdistanud Venemaad ameeriklaste sihikule võtmises ja nende kasutamises läbirääkimistel Ühendriikides kinni võetud venelaste tagasi saamiseks. Black on üks paljudest Venemaal kinni peetud ameeriklastest.

Kõige silmapaistvamate kinnipeetavate USA kodanike hulgas on Wall Street Journali reporter Evan Gershkovich, kes vangistati mullu märtsis, ja endine merejalaväelane Paul Whelan, kes arreteeriti 2018. aastal. USA valitsus on öelnud, et nii Gershkovich kui Whelan on alusetult kinni peetud.

WNBA staar Brittney Griner veetis narkootikumidega seotud süüdistuste tõttu kümme kuud Venemaa kolooniates, kuid vabastati 2022. aastal haruldases vangivahetuses Vene relvakaupmehe Viktor Bouti (Buti) vastu.