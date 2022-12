Saaremaa vallal on selle talve lumekoristuseks planeeritud raha juba otsas

Selle aasta talv on toonud Saaremaale ootamatult varajase lumeuputuse ja omavalitsus on raskustes selle eemaldamisega. Samas Lõuna-Eestis, kus lumi nii haruldane ei ole, ollakse talveks valmis.

Viimastel aastatel on ilm saarlasi pisut eksitanud oma soojade ja lumevabade detsembikuudega. Aga tänavu on ka Saaremaal juba detsembri alguses kohati veerand meetrit lund maas ja teist sama palju lubatakse järgnevatel päevadel veel lisaks.

"Lund on umbes 20 sentimeetrit. Vaikselt sajab juurde kogu aeg ja täna öösel lubab ka juurde sadada. /.../ Vald lükkab kenasti, külamehed-sõbrad lükkavad valla teid lahti ja panevad öösel ja lükkavad hommikul vara. Ma arvan, et ei saa midagi halba öelda," rääkis Lindmetsa küla elanik Andi.

"Meil lükati lund kolm-neli korda. Eile üks kadus ja teine tuli uuesti peale," ütles Salme aleviku elanik Sirje.

Vallaanem Mikk Tuisk ütles, et selleks aastaks eelarves olnud lumelükkamise raha on praeguseks otsas, aga lumi lükkamata ei jää.

"Suure tõenäosusega peame võtma reservfondist sinna peale veel, aga ma loodan, et me saame hakkama. Eks näe, mida see talv teeb, täna ju detsembri algus alles ju," rääkis Tuisk.

"150 000 kuni 200 000 eurot on see, mille oleme broneerinud, et võib minna, aga lootsime, et ei pea kasutama. Aga eeldatavasti läheb see minema," lisas ta.

Suurima territooriumiga vallal oli eelarvesse tänavu plaanitud 300 000 eurot. Ja ainuüksi üks töine lumelükkamise öö võib maksma minna kuni 5000 eurot.

Võru vallas on mure lumelükkajate leidmisega

Võrumaal ollakse lumiste talvedega harjunud, mistõttu lumetõrjeks ollakse valmis ka Võru vallas, kus on ligi 1000 kilomeetrit teid, mis tuleb talvel korras hoida.

"Selle aasta eelaarves on Võru vallal 390 000 eurot lumetõrjeks, aga kui selle summaga hakkama ei saa, siis on meil ka reservfond olemas. Meil on 20 lepingut sõlmitud, meil on 32 piirkonda ja korraga on meil väljas, kui me tellime täisteenuse, 41 traktorit. Ühe sellise tellimuse maksumus on 20 000 kuni 30 000 eurot," selgitas Võru vallavanem Kalmer Puusepp.

Valla iga-aastane mure on leida teenusepakkujad kõikidesse piirkondadesse. Need, kellega on omavalitsusel õnnestunud lumetõrjeleping sõlmida, töötavad suure koormusega.

"Esimestel lumelükkamistel on alati probleemiks pehme pinnas. Kuna sellel korral samuti on lumi tulnud pehme maa peale, maa ei ole jõudnud külmuda, siis tihtipeale lükkame murukamarat ära, kruusa natuke – see on lihtsalt paratamatus," rääkis OÜ Gartner Grupi juhataja Ando Valli.

"Elamurajoonis, kus on kõnniteed, on probleemiks, et maanteelt lükatakse lumi kõnniteele, siis peame meie puhastama – meie jõuame ära võib-olla enne kui maanteesahk ja siis hakkab otsast peale see rada," lisas ta.