Mirjam Mõttus: valla rahakott on tühi

Kuigi kohalike omavalitsuste tulubaas on tõusnud, on kulud suure hooga eest ära lipanud ja ka uus aasta ei too valdade kehvale rahalisele seisule leevendust, märgib Mirjam Mõttus Vikerraadio päevakommentaaris.

Talvisel pööripäeval kogunevad kogukonnad üle Eesti, et istuda lõkke ümber, laulda laule, mõtiskleda olnu üle ja unistada sellest, mis toob tulevik. See on päev, mil vanarahvas pühitses valguse võitu pimeduse üle. Tärkab uus lootusekiir, sest päevad hakkavad minema taas valgemaks ja ehk elugi helgemaks.

Samal ajal istuvad aga kusagil kabinetis meie omavalitsuste juhid. Mõnel on ehk parasjagu pea mõtlikult kätele toetatud või klaasistunud pilk kaugusesse vaatamas. Kõlab raske ohe. "Nii kehva seisu pole veel kunagi varem olnud ja ma olen ju pikalt valda juhtinud," ütleb Setomaa vallavanem Raul Kudre. Ta räägib aeglaselt ja tõsiselt, hääl täis sügavaid murenoote.

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsolukorra analüüsist ilmneb, et paari viimase aasta jooksul on enamiku Eesti omavalitsuste rahaline seis järsult halvenenud. Ainult Põhja-Eestis pole langus olnud väga järsk. Rõuge vallas on see aga lausa kriitiline.

"Reaalsus on see, et valla rahakott on tühi," annab teada sellenädalane Rõuge valla häälekandja. Rõuge vald ei ole üksi. Setomaa vallast öeldakse, et selle aastaga on "vald end enneolematult õhukeseks tõmmanud" ehk teisisõnu on vallal iga sent sõna otseses mõttes arvel.

Rõuge vallas tõdetakse, et valla rahaline olukord hakkas halvenema peale haldusreformi, mil asuti tegema kokkulepitud investeeringuid. Kõigeks raha ei jätkunud ja nii asuti laenu võtma. Praeguseks on vallal kokku 17 laenu kogusummas üle kuue miljoni euro. See tähendab, et uuel aastal tuleb vallal iga kuu ainuüksi laene tagasi maksta ligikaudu 85 000 euro jagu. Euribori kasv suurendab seda summat veelgi.

Kui juurde arvestada eelmise aasta lõpus saadud enam kui 300 000 euro suurune finantskorrektsioon Haanja suusaradade arendamise projektis, tulumaksu laekumise vähenemine selle aasta teises pooles ning hindade kasv, jõuamegi selleni, et enne haldusreformi üks edukamaid Eesti omavalitsusi olnud vald on suurtes rahalistes raskustes.

Setomaa vallas on olud mõnevõrra soodsamad ja iseloomustavad ilmselt paremini üldist seisu kohalikes omavalitsustes. Olukord on kokku võetav Setomaa vallavanema sõnadega: "meeletult tõusnud kulud". Vallast öeldakse, et neil tuli tänavu teha kaks lisaeelarvet, mis on üsna erandlik, aga muud võimalust ots otsaga kokku tulemiseks lihtsalt pole.

Ja olgugi, et üks rahandusministeeriumi analüüs näitab kohalike omavalitsuste tulubaasi tõusu, on Setomaa vallavanema sõnul kulud suure hooga eest ära lipanud. Tema sõnul on võrrandis mitu probleemi. Esiteks muidugi energiahindade kasv. Teiseks toob ta välja tõiga, et riigi jagatava tasandusfondi rahad on juba kümme aastat ühel ja samal tasemel.

Kolmandaks on ka kohalike teede korrashoiu rahastus püsinud pikki aastaid sama summa juures, olgugi et hinnad on, kasutades vallavanem Kudre sõnu, "tõusnud katastroofiliselt". Tema sõnul piisab praegusest toetussummast napilt talviseks lumekoristuseks, ent teede korrashoid hõlmab ju mõistagi palju enamat kui vaid lume lükkamine.

Seis on lausa nii kehv, et Setomaa valla üks allasutus on lausa pidanud töölised sundpuhkusele saatma, sest palgaraha pole jätkunud, kuid see on üksiknäide. Aga kas ka jääb selleks?

Uus aasta ei too omavalitsuste kehvale rahalisele seisule leevendust. Vastupidi. Rõuge vald annab teada, et 2023. aasta eelarvest on praeguse seisuga välja jäetud kõik valla arendamisele ja elukeskkonnale suunatud toetused: hajaasustuse toetus, mittetulundustegevuse toetus, ettevõtlustoetus, Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetus.

"Hajaasustuspiirkonnas nii oluliste toetuste kadumine tekitab olukorra, kus omavalitsustel pole võimalik aidata oma elanikke."

Setomaa vallas jäävad toetused alles, ent valla tugi kahaneb poole võrra. See tähendab, et suureneb ka regionaalne ebavõrdsus. Hajaasustuspiirkonnas nii oluliste toetuste kadumine tekitab olukorra, kus omavalitsustel pole võimalik aidata oma elanikke, et neil oleksid elementaarsed elutingimused.

See pole aga kõik. Rõuge vald ütleb selgelt, et neil ei ole raha minna kaasa lasteaiaõpetajate ega teiste valla töötajate palgakasvuga. Setomaa vallas proovitakse nii lasteaiaõpetajate kui ka huvikooliõpetajate palgaralliga kaasa minna, aga see tuleb kinni maksta lastevanematel. Setomaa vallavanem annab sügava murenoodiga hääles teada, et lasteaiakohatasud suurenevad uuel aastal lastevanemate jaoks enam kui sada protsenti.

Rõuges tõdetakse, et ees seisavad muutused, sest teisiti enam pole võimalik. Sealgi kasvavad lasteaiakohatasud. Lisaks seisab Rõuge vallas ees allasutuste reform, mida soovitavad nii riik kui ka volikogu komisjonid.

Ja olgugi, et olukord on karm, usuvad vallajuhid, et seda annab parandada. Seda esiteks omavalitsuste sisemiste reformidega. Kahtlemata on aga suured lootused pandud ka valitsusele, millelt oodatakse positiivset otsust riigihalduse ministri ettepanekule eraldada valdadele ja linnadele 31 miljonit eurot lasteaiaõpetajate palgatõusuks ja energiakulude katteks.

