Sünoptik: esmaspäeval tuleb kogu Eestis valmis olla tuisumölluks

Esmaspäeval on üle Eesti tulemas tuult kuni 25 meetrit sekundis ja ka tuisku. "Praeguse pildi järgi tuleks igaks juhuks valmis olla selleks, et tuul on väga tugev. Kuna meil on ka palju kerget lund maas, siis esmaspäev peaks olema korraliku tuisuse ilmaga," ütles Paljak Vikerraadiole.

Tema sõnul näitavad mudelarvutused erinevalt, kui palju lund juurde tuleb. "Kuid kuna see madalrõhkkond tuleb üsna kaugelt, lausa Balkanimaade juurest, siis lõunapoolsed madalrõhkkonnad võivad kaasa tuua rohkelt lund. Orienteeruva saju hulga täpsustame pühapäeval, aga praegu võib öelda, et saju hulk tuleb suur ja tugev tuul teeb korralikku tuisumöllu," selgitas Paljak.

"Kui transpordiamet ütles täna, et Saaremaa teed on läbimatud, siis tuleks ka esmaspäeval valmis olla selleks, et kui väga ei ole vaja, siis pikemale sõidule ei tasu minna. Sellise tugeva tuulega on lootusetu ettevõtmine tee tühjaks ajada, seega ei tasuks pahandada teehooldajatega," lisas sünoptik.

Tuul on ka väga külm. "Kuna taevas läheb pilve, siis termomeetri näitude järgi ilm ei olegi nii väga külm - miinus viis kuni miinus kaheksa kraadi -, aga tugeva kirdetuulega on külm läbilõikavam," sõnas Paljak.

Teisipäeva hommiku ilmaolude kohta on andmed praegu veel erinevad. "Suurem osa Mandri-Eestist võiks olla juba rahulikuma ilmaga ja teisipäeva päeval jääb tuul väga vaikseks," sõnas Paljak.

Ilm jääb jõuludeni talviseks. "On ka võimalus, et 20. detsembri paiku võib tulla sula, aga praeguse pildi järgi tundub, et see on paariks-kolmeks päevaks ja sealt edasi muutub ilm talviseks tagasi. Jõulud peaksid tulema lumised," sõnas sünoptik.

Detsember on olnud tavapärasest külmem, kuid on väike lootus, et jaanuar on pehmem. "Lund peaks ka jaanuaris olema. Pole märke, et jaanuar on rängalt külm, aga ikkagi talvine. Veebruar on veel küsimärk," ütles Paljak.

Eelmisel aastal oli detsember samuti külm ja jaanuar ja veebruar olid pehmemad.