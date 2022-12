Euroopa Komisjon kinnitas ligi 100 miljoni eraldamise Eesti kalandusele

Euroopa Komisjon kinnitas reedel Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) Eesti programmi, mille alusel saab Eesti lähiaastatel Euroopa Liidu eelarvest ligi sada miljonit eurot. Maaeluministeeriumi hinnangul kindlustab see Eesti kalanduse hea käekäigu.

Aastateks 2021-2027 koostatud programmi eesmärk on rakendada ühise kalanduspoliitika ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke ning selle rahaliste vahendite kogusumma on 139,1 miljonit eurot, sellest EL-i panus 97,4 miljonit, selgus Euroopa Komisjoni pressiteatest.

Programmi raames eraldatavast summast 34 protsenti läheb säästva kalanduse arenguks ja vee bioloogiliste ressursside kaitseks, 38 protsenti investeeritakse säästvasse vesiviljelusse ning kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemisse ja turustamisse ning 22 protsenti on ette nähtud kestliku meremajanduse edendamiseks rannikualadel.

Programmiga toetatakse teadusuuringuid, innovatsiooni ja teadmussiiret, oskuste arendamist ja kaasaegse tehnoloogia kasutamist. Suurte turuhäiretega toimetulekuks nähakse sektoritele ette erakorraline toetus.

Samuti eraldatakse programm vahendusel toetusi digipöördeks sektoris.

Toetatakse ka meetmeid, mis aitavad säilitada elurikkust ja ökosüsteeme ning vähendada mereprügi - näiteks selektiivsemad püügivahendid, kudemisalade ja kalade rändeteede taastamine, invasiivsete liikide tõrje, merekeskkonna alaste teadmiste suurendamine ja mereprügi kogumine.

Lisaks toetab Eesti programm rannikumajanduse arengut ja selle mitmekesistamist.

Maaeluministeeriumi teatel on fondil, mille kaudu raha eraldatakse, neli suuremat eesmärki:

- Parandada keskkonna olukorda ning tagada kalavarude säilimine heal tasemel, saades samas hakkama ka kliimamuutustega.

- Kalapüük, kala töötlemine ning vesiviljelus peavad muutunud oludes majanduslikult paremini hakkama saama, aga seda viisil, mis arvestab keskkonnaga.

- Kaasa tuleb aidata kalapüügiga tegelevate kogukondade arengule ning tagada nende majanduslik kestmine. Eestis jagunevad sellised kogukonnad kaheksaks kalanduspiirkonnaks.

- Eelnevate eesmärkide saavutamisele aitab kaasa teadus, innovatsioon ning teadmiste laiem levik teadlastelt kaluritele.

Maaeluminister Urmas Kruuse ütles pressiteate vahendusel, et need prioriteedid on vajalikud toidujulgeolek tagamiseks riigi siseselt ning majanduslikult kasumlikku ekspordi arendamiseks. "Näiteks keskkonnasäästlikuma tehnoloogia ja ressursitõhusate seadmete kasutamisega kalalaevadel vähenevad nii kalurite kulud kui ka ebasoovitav keskkonna mõju," märkis Kruuse.

Ministri sõnul on tehnoloogiasse panustamine parim viis, kuidas ka rahvusvahelisel turul ellu jääda. "Kui suudame oma kalandusest ja vesiviljelusest tulevat toorainet paremini töödelda, suudame olla ka konkurentsivõimelised," ütles ta.

Kruuse tõi esile, et kalanduse konkurentsivõime tugevdamine oli prioriteet ka eelmises rakenduskavas. Kalandussektori parema hakkamasaamise on löögi alla seadnud Venemaa agressioon Ukrainas. Kuigi kriisi mõjude leevendamiseks on kavas sektorile maksta 5 miljoni euro ulatuses hüvitisi juba eelmisest rakenduskavast, annavad EMKVF-i raames kavandatavad meetmed võimaluse sektorit veelgi tugevdada.

Maaeluministeerium hindas Eesti programmi kinnitamist nii oluliseks, et pealkirjastas sellekohase teate "Eesti kalanduse hea käekäik on kindlustatud".