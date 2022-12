Paides oli tuhat majapidamist elektrita, muu hulgas ka haigla

Elektrivooluta jäi osa linna Türi-poolsest osast, teiste hulgas ka Järvamaa haigla, muusika- ja teatrimaja, mitu suurt kauplust, mitmed ettevõtted ja majapidamised.

Suurem osa katkestusi likvideeriti poole tunniga, kella 16.20 oli elekter tagasi poolel tuhandel kliendil. Samuti oli elektriühendus taastatud Paide haiglal.

Järvamaa haigla peaarst Külvar Mand rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et haigla tähtsaimad ülesanded said jätkuda generaatori abiga.

"Praegu väike generaator annab meile lisavalgustust erakorralise meditsiini osakonda ja aitab meil varustada verepanka elektriga, et elutähtsad funktsioonid säiliksid," rääkis ta.

"Selle olemasoleva generaatoriga suudame me need elutähtsad funktsioonid garanteerida niikaua kui kütust on meil varutud ikkagi ööpäevaks ja rohkem. Kindlasti me ei saa kasutada diagnostikavahendeid, laborit, mille aparatuur nõuab olulisemalt suuremat voolutarbimist," lisas ta.

Patsiente oli elektrikatkestuse ajal haiglas umbes 40. "Õnneks ka kõik erakorraline töö, mis päeval oli plaanilise tööga koos, on lõpetatud. Teadaolevalt ei ole meil hetkel küll sünnitajaid, mis annab meile väikese turvatunde, et meil ei ole kiireid, operatiivseid lahendusi vajavaid patsiente, aga kindlasti oleme ootel, et vool saabuks," lisas Mand.

Kella 18 paiku sai Paide voolu tagasi.

Elektrilevi pressiesindaja Kristi Reiland ütles varem ERR-ile, et esialgu ei ole rikke põhjus teada. Mand ütles ERR-ile, et tõenäoliselt oli rike põhjustatud elektrikaabli rikkest.