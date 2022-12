Tallinna kõrvaltänavailt algab eeloleval ööl lume äravedu

Tallinnas on praegu lumeuputus kõige suurem kõrvaltänavatel. Linnavalitsus lubab, et lepingupartnerid hakkavad eeloleval ööl lund ka kõrvalteedelt ära vedama.

Tallinna teedel liikus esmaspäeval 520 ühissõidukit ja tööl oli 1000 inimest. Ühissõidukid lume tõttu graafikust kinni pidada ei suutnud.

Möödunud ööl oli ühissõidukijuhtide jaoks küsimus mitte selles, kas õigeks ajaks peatusse jõuda, vaid selles, kuidas lumest välja saada.

"Viimased bussid me tõime ära veel öösel kell 4. Mida me ka sellest õppisime, et kui väga palju lund tuleb, siis lõõtsabussid peaksime kiiresti asendama väikeste bussidega, millega on kergem liigelda. Näiteks Pelgurannas oli juhtum, kus kodanik kutsus enda juurde sooja bussijuhid, kuniks meie abi tuli," rääkis Tallinna Linnatranspordi juht Kaido Padar.

Teisipäeva hommikul oli küsimus selles, kelle oma on lumi – milline on ühistu, milline linna, milline linnaosavalitsuse lumi. Kõige rohkem eikellegi lund on kõrvalteedel. Pargitud masinad takistavad koristusmasinaid ning igaüks peab ise vaatama, kuidas oma auto lume alt kätte saada.

"Tegelikult lume väljavedu on alanud öösel vastu laupäeva. Meil oli teatud kohtades lund veel eelmisest nädalast. Väga aktiivselt läheb ta nendest tundidest. Sellel öösel suuremad väljaveod hakkavad toimuma. Linnaosavalitsused on hakanud graafikuid välja panema," rääkis Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Autoomanikud peaks jälgima ajutisi märke ja võtma kuulda linnaosavalitsuste teateid ning oma autod lumest välja kaevama ja mujale parkima, et kõrvalteid oleks võimalik koristada.