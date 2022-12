Eestis on elektrita umbes 6000 majapidamist, liiklus on häiritud üle riigi

Saare- ja Hiiumaal on lumetormi tõttu elektrita ligikaudu 4000 majapidamist, mandril üle 2090 tarbija. Häiritud on ka mobiilside. Tiheda lumesaju tõttu on teeolud üle Eesti keerulised.

Kella 20 seisuga on Saaremaal elektrita ligi 3600 klienti ja Mandri-Eestis ligi 2000. Päeva jooksul on elektriühendus taastatud Saaremaal umbes 2000 kliendil. Elektrilevi jätkab tööd Saaremaa kriisikomisjoni, päästeameti, merepääste ja vabatahtlikega veelgi suuremate jõududega. Hetkel ei ole elektrikatkestusi lisandunud ja Elektrilevi töötajad on üha rohkematel majapidamistel elektrivarustuse taastanud.

Saaremaal töötab kokku 21 brigaadi öösel ja päeval ning tegeletakse lisameeskondade otsimisega. "Rikkebrigaadid on vahetustega juba 60 tundi järjest tööd teinud ja suutnud paljudel inimestel elektrivarustuse taastada, aga palju on veel teha. Lisaks tormile teeb olukorra keeruliseks asjaolu, et rikkekohti on liinidel erakordselt palju. Üks liin oli lausa 26 kohast katki," sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. "Meie juhtimiskeskus ja rikkebrigaadid annavad endast parima, aga paraku ei saa ma lubada, et kõik inimesed saavad esmaspäeval ja teisipäeval elektri tagasi," lisas Härm. "Nädala lõpuks saavad ka viimased rikked lahendatud," avaldas Härm lootust AK otsestuudios.

Transpordiamet pikendas erihoolderežiimi

Öösel alanud ja üle Eesti levinud lumetorm Birgit on muutnud teeolud väga raskeks Põhja-, Ida- ja Lääne-Eestis. Kõige raskemas olukorras on Saaremaa ja Hiiumaa, kus on ilmastikuolude tõttu homme nii koolid kui ka lasteaiad suletud. Lõuna-Eestis on lumesadu lakanud ja olukord veidi parem.

Tugevast lumesajust ja tuulest tingitud teede nõutavat seisunditaset on jätkuvalt keeruline saavutada, mistõttu pikendas transpordiamet rasketest ilmaoludest tingitud tavapärasest erinevat hoolderežiimi teisipäeval kella 20.

Esialgselt teisipäeva hommikul kella 8 kehtestatud hoolderežiimi pikendatakse kõikides maakondades üle Eesti, välja arvatud Põlvas, Võrus ja Valgas. Järgides praegust ilma- ja teeolusid jõuavad hooldepartnerid nendes maakondades riigiteed viia seisundinõuetele vastavaks teisipäeva hommikuks.

Torm liigub Põhja suunas

Tormikahjudega seotud päästesündmuseid on alates tormi algusest kuni esmaspäeva õhtuni olnud 70 ja peamiselt on tegu olnud teele või liinidele kukkunud puudega. 13 korral käisid päästjad teelt välja sõitnud või kinni jäänud sõidukeid aitamas.

Päästeametis on regioonides kokku kutsutud staabid ning Lääne-Eestis ka kriisikomisjon. Sõltuvalt piirkonnast on valmisolekusse viidud täiendavad päästemeeskonnad, et vajadusel reageerida tormist tulenevatele väljakutsetele ning aidata hätta sattunud inimesi. Samuti aitab päästeamet kõrgendatud läbivusega tehnikaga ning Saaremaale on saadetud kolm generaatorit

Ilmaprognoosi kohaselt jätkub tugev tuul ja lumesadu Lääne-Eestis ning raskuskese liigub Põhja regiooni poole. Rasked liiklusolud jätkuvad ning valmis peab olema ka pikaajalisteks elektrikatkestusteks.

Elektrilevi katkestuste kaardi järgi oli üle Eesti kõige rohkem katkestusi kell 10.15, mil rikete arv ulatus üle 13 000. Esmaspäeval lõuna poolt üle Eesti liikuv uus torm on toonud elektrikatkestusi ka mujal Eestis, kuid väiksemas mahus.

"Kuna väljas on tugevad tormituuled ja lumetuisk, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast väga keeruline. Oleme appi võtnud ka vabatahtlikke, kes aitavad koos meie rikkebrigaadidega rikkekohti otsida ja elektriliine puhastada. Kuna töö on ülimalt ohtlik, siis tohib seda teha ainult koos meie vastavate elektrikutega," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Hiiumaa pääste võttis appi kaitseliidu kiirabiauto

Hiiumaal on tugeva lumesaju ja halbade teeolude tõttu raskendatud pääste- ja kiirabiautode jõudmine abivajajateni, seega lisajõuna on kaasatud kaitseliidu kiirabiauto.

Kõpu koolimaja juurde on loodud telefonide laadimise punkt, mis on avatud kella 10-17. Hiiumaal Kärdla spordihoone hostelis on avatud evakuatsioonikoht, kus saab võimaluse korral ööbida ja pesta. Hoones on ka kööginurk. Abivajaduse korral palub vallavalitsus ühendust võtta oma osavalla vanemaga. Osavalla vanemate kontaktid leiab Hiiumaa valla kodulehelt vald.hiiumaa.ee/teenistujad.

Keeruliste ilmaolude ja elektrikatkestuste tõttu on kõik Hiiumaa koolid ning paljud lasteaiad teisipäeval, 13. detsembril suletud. Osades lasteaedades on avatud valverühmad, millest vanemaid on juba teavitatud.

Hiiu- ja Lääne päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma soovitab tungivalt liiklusesse mitte minna, sest teed muutuvad tugeva lumesaju tõttu kiiresti läbimatuks ning paranemist ei ole loota ka teisipäeva hommikuks, seega võimaluse korral palub Aasma jääda koju.

Päästeamet avab Saaremaal laadimispunktid, Saaremaa koolid on teisipäeval suletud

Päästeamet saatis Saaremaale lisaks kolm generaatorit, et tagada hooldekodude elektrivarustus ja telefonide laadimise võimalus. Hetkeseisuga on laadimispunktid Mustjala külas aadressil Põlde 3 ja Kärla alevikus Pargi 3. Esimesel võimalusel avatakse laadimispunkt ka Lümandas.

Kuressaare Veevärk tagab ajutiselt ühisveevärgi toimimise Kärla, Sõmera, Mustjala ja Kaali-Kõljala piirkonnas, et inimestel oleks võimalik veevarusid täiendada.

Keeruliste ilmaolude ja elektrikatkestuste tõttu on Saaremaa maapiirkondade koolid ning lasteaiad teisipäeval, 13. detsembril suletud. Kriisiabiinfot edastatakse lisaks valla kanalitele ka Raadio Kadis, mida saab kuulata sagedusel 90,5 MHz (98,6 MHz Ida-Saaremaal).

Elektrikatkestuste kaart kell 15. Autor/allikas: Elektrilevi

Päästeamet on saanud 52 tormiga seotud väljakutset

Päästeamet oli pärastlõunal saanud üle Eesti 52 tormiga seotud väljakutset, enamasti on põhjuseks teele kukkunud puud.

"Tallinnas on hetkeseisuga olnud kaks väljakutset, millest ühel korral oli kaupluse küljest lahti rebenenud reklaamplakat ning ühel korral korrusmaja aknaplekk," ütles päästeameti kommunikatsiooniekspert Katerina Mudarissova.

Ida- ja Lääne-Virumaalt on päästeametile laekunud kokku 12 ja Harjumaal 10 väljakutset teele kukkunud puude eemaldamiseks. Kõige enam on tulnud puid eemaldada Lääne-Virus Haljala vallas, seda seitsmel korral. Ida-Virumaal on enam puumurdumisi Lüganuse vallas.

Kell 8.45 sõitsid päästjad Viru-Nigula valda Rannu külla, kus viaduktist oli alla sõitnud veoauto, mille tagajärjel oli ka üks sõidusuund suletud. Lääne-, Rapla, Järva- ja Pärnumaal tuli samuti eemaldada teedele langenud puid, lisaks käisid päästjad mitmel korral autosid lumest välja tõmbamas.

"Pärnu Port Arturi bänner oli tormituulega ohtlikult rippuma jäänud, mida päästjad siis kiiremas korras ka likvideerisid," kirjeldas Mudarissova. "Hoiame ühendust omavalitsustega, et teaksime, kas mõni oluline teenus on elektrikatkestuste tõttu katkenud."

Lennud on tühistatud, parvlaevaühendus Hiiumaaga jätkub kell seitse

Tallinna lenujaamas käis hommikust saadik radade koristamine lumest. Pooled saabuma pidanud lennukid siiski esmaspäeval Tallinna ei jõudnud. Suur osa välja ei lennanudki, teised suundusid varulennuväljale.

Põhiliseks takistavaks teguriks ei olnud lennurajad. "Rada suudeti hoida puhtana. Ja võib-olla suuremat mõju avaldab kombinatsioon kehvast nähtavusest ja tugevast tuulest, mis lume tuiskama paneb ja mis ei võimalda õhusõidukitel maanduda. Raja koefitsient ei ole olnud piiravaks teguriks," ütles Lennuliiklusteeninduse lennujuhtimisosakonna juhataja Üllar Salumäe "Aktuaalsele kaamerale".

Tallinna lennujaama reaalaja lennugraafikust oli näha, et esmaspäeval oli tühistatud näiteks nii hommikune 7.15 lend Kärdlasse, aga ka kella 6.45 ajal toimuma pidanud Brüsseli lend, kella 9.10 ajal toimuma pidanud lend Helsingisse, kella 10.55 ajal toimuma pidanud Stockholmi lend ja kella 12.40 ajal toimuma pidanud Istanbuli lend. Tühistati ka 13.55 lend Frankfurti.

Tallinna lennujaam avaldas ka video, kuidas nad lennuradu hooldavad.

Kella 10 paiku peatus tugevate tormituulte ja madala mereveetaseme koosmõjuna Hiiumaa liinil parvlaevaliiklus.

TS Laevade laevandusvaldkonna juhi ja juhatuse liikme Guldar Kivro sõnul taastub parvlaevaliiklus Rohuküla-Heltermaa liinil kell 19.00 väljumisega Rohukülast ja 20.30 Heltermaalt.

"Veetase on jõudsasti tõusma asunud, prognoosid tormi ägenemist ei näita ja saame naasta tavapärase graafiku juurde," ütles TS Laevade Kivro.

TS Laevad andis ka teada, et kuna meretase on lähipäevil tavapärasest madalam, võib see mõjutada just Virtsu-Kuivastu liinil üleveetavate sõidukite arvu laeval ning parvlaevaliikluse jätkumist.

"Madal meretase Saaremaa liinil mõjutab laevade sildumist ning rampide tööd. Jälgime olukorda jooksvalt ning kui meretase langeb ohtlikult madalale, võime olla sunnitud piirama suuremate sõidukite arvu laeval või peatama parvalaevaliikluse," andis ettevõte teada.

Elroni rong saabub läbi lumesaju jaama. Autor/allikas: ERR

Raskete ilmaolude tõttu hilinesid ka rongid. Elron teatas kell 9 Tallinna-Narva rongi hilinemisest, mille tõttu hilinesid ka järgnevad rongid.

Leho Lemsalu päästeametist kutsus inimesi esmaspäeval autoga mitte sõitma, aga kui seda on siiski vaja teha, siis tuleb arvestada seisakutega ummikute ja lumevaalude tõttu.

"Tuleks arvestada, et autol oleks piisavalt kütust, et saaks ise soojas olla. Väike labidas ja puksiirköis peaks olema kaasas ja endal soojad riided seljas. Ja kui inimesed tänaval kõnnivad, siis suure lumesaju tõttu vaadata kõrgemate hoonete servas enda pea kohale. Seal võivad tekkida nn lumemütsikesed katuste servadesse, mis võivad alla kukkuda."

Transpordiamet kehtestas riigiteedel erilise hoolderežiimi

Teeolud kell 12.11 Tallinna-Narva maanteel Viitna kandis. Autor/allikas: Tark Tee rakendus

Transpordiamet kehtestas esmaspäeval kell 6.00 rohke lumesaju ja tuisu tõttu üle kogu Eesti riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi.

Maanteede korrashoiuks kasutatakse kõiki olemasolevaid ressursse, kuid teede nõutav seisunditase ei ole kõikjal tagatud. Suure tõenäosusega põhjustab juba alanud ning päeval jätkuv lumesadu osade riigiteede, eelkõige väiksemate kõrvalmaanteede, muutumise läbimatuteks või väga raskesti läbitavateks.

Transpordiamet soovitab inimestel võimalusel esmaspäeval koju jääda ja liiklusesse mitte minna. Kui siiski liiklemist edasi lükata pole võimalik, tuleb kindlasti sihtkohta jõudmiseks varuda tavapärasest rohkem aega, valida turvaline sõidukiirus, hoiduda ohtlikest manöövritest ning arvestada kaasliiklejatega.

Olukorda maanteedel saab vaadata transpordiameti rakendusest Tark Tee.

Keskkonnaagentuuri hoiatuse kohaselt on esmaspäeva hommikuks tugevnenud kirdetuul puhanguti 15-21 m/s, saartel ja rannikul kuni 26 m/s. Lumesadu ja tuisk levib Kagu-Eestist hommikuks üle maa, päeval läheb sadu intensiivsemaks. Nähtavus on halb. Lund lisandub 10, kohati kuni 20 cm.