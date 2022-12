Esmaspäeval on Eestis lumetorm, lumesadu jätkub ka järgmistel päevadel

Ööl vastu esmaspäeva pilvisus kõikjal tiheneb ning lumesadu ja tuisk levivad Kagu-Eestist hommikuks üle maa. Kirdetuul tugevneb 7 kuni 17, saartel ja rannikul puhanguti kuni 24 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -9 kraadi.

Hommikul sajab jätkuvalt mitmel pool lund ning tuiskab. Lõuna-Eestis on sadu kohati tugev. Puhub kirdetuul 10 kuni 18, puhanguti kuni 25 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb -3 kuni -9 kraadini, saartel on paiguti ka kuni -1 kraadi.

Ka päeval lumesadu ja tuisk jätkuvad ning sadu muutub intensiivsemaks. Tuul puhub ikka kirdest 8 kuni 19, saartel ja rannikul puhanguti kuni 26 meetrit sekundis. Õhtu poole Kagu-Eestis tuul pisut nõrgeneb. Õhutemperatuur ulatub -2 Hiiumaal kuni -8 kraadini Jõgevamaal.

Ka järgnevatel päevadel lumesajule veel lõppu ei paista. Teisipäev jätkub lumesaju ja kohatise tuisu saatel, kolmapäeval sajab enamasti põhjarannikul ja lõunapoolsetes maakondades, neljapäev toob enim lund juurde juba praegu lumekahjudega võitlevale Saaremaale ning Hiiumaale, kõige vähem langeb helbeid üle Eesti ilmselt reedel.

Tormituuled teisipäeva hommikuks rahunevad ja ülejäänud nädala puhub võrdlemisi mõõdukas muutliku suunaga tuul.

Õhutemperatuur teeb kerge languse, nii et kui teisipäeval on nii päeval kui ka öösel -3 kuni -9 kraadi, siis neljapäeval ja reedel on öösel kuni -14 ja päeval kuni -13 kraadi.