Päästjad võrreldes teiste tormidega oluliselt rohkem väljakutseid pole saanud

Räim rääkis "Ringvaates", et ilmaprognoos lumetormi kohta oli täpne ning ilmastikuolud on olnud üle Eesti väga rasked

Päästeamet aga väga palju väljakutseid pole saanud. "Meie väljakutsed ei ole olnud väga suured võrreldes näiteks mõne teise tormiga. Me oleme saanud tormiväljakutseid kokku 60 ringis. Ei olnud väga palju. Ja need on olnud põhiliselt puud teedel, teede vabastamine," rääkis Räim.

Tema sõnul on aga päästjad olnud oma sõidukitega abiks Elektrilevil, et töötajad pääseksid elektrikatkestusi parandama.

Räime sõnul on näha, et inimesed on erinevate asutuste antud tormihoiatusi tõsiselt võtnud. "Inimesed on käitunud mõistlikult. Sellises lumetormis võib oma elu päris lihtsalt ohtu panna, kui minna kuskile pikale teele nii, et pole vastavat varustust ja jäädki lumehange," sõnas Räim ja lisas, et niisuguseid juhtumeid ei ole praeguse tormi ajal olnud.

Räime hinnangul on kõige raskem sündmus, mille lumetorm on põhjustanud, see, et Lääne-Eesti saartel on palju inimesi elektrita jäänud.

"Ja kui elekter läheb ära, siis hakkavad üksteise järel maha kukkuma ka teised teenused, küte, vesi, majad jäävad külmaks, koolid ja lasteaiad tuleb kinni panna. Lumetorm, mis toob kaasa teenustesse tõrkeid, mõjutab palju meie elu. Just seda on lumetorm Birgit nädalavahetusel ja täna näidanud," rääkis Räim.

Lumetorm jätkub ka teisipäeva öösel. "Kindlasti nii päästeamet, Elektrilevi, kes täna tegeleb saartel elektrikatkestuste likvideerimisega, magada ei saa. Olukorda tuleb ikkagi jälgida. Ilmateenistuse prognoos on, et suur tuul ja lumesadu eelkõige saartel ja Loode-Eestis on tugev. Birgit veel päris alla andnud ei ole," ütles Räim.