Suurem lumetorm saab teisipäeval läbi, kuid kohati tuisk jätkub

Teisipäevaks on suurem lumetorm läbi, aga väikesi tagasilööke tuleb veel kolmapäeval ja neljapäeval.

Teisipäeva öö on Eestis lumesajuga, Lääne- ja Põhja-Eestis on enne keskööd sadu tugev, tuiskab. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, öö hakul saartel ja põhjarannikul kirdest 10 kuni 15, puhanguti 21 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 9 kraadi.

Hommik on mitmel pool lumesajuga. Kohati tuiskab. Mandril puhub tuul idakaarest 3 kuni 9, puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel ja looderannikul kirdest ja põhjast iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 9 kraadi.

Päeval sajab aeg-ajalt lund, kohati tuiskab. Mandril puhub lõunakaare, läänerannikul läänetuul 3 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis, saartel ulatub põhja- ja loodetuul iiliti 15 meetrini sekundis, pärastlõunal isegi tugevneb. Külma on 3 kuni 9 kraadi, pärastlõunal läheb veel külmemaks.

Kolmapäeval ja neljapäeval tuleb samuti leppida mitmel pool lumesaju ning puhangulise tuule tõttu kohati ka tuisuga. Kolmapäeval jõuab Lääne-Eestisse veidi pehmem õhk ning mõnel pool tuleb sekka lörtsi, neljapäeval kujuneb päev ööst külmemaks. Mõõdukalt külm on ka reede – siis piilub lumehoogude vahel juba päike. Laupäeval on sajuvõimalus väike, aga miinuskraadid süvenevad.