Posti kojukanne võib nädala alguses olla häiritud

Tiheda lumesaju ja tugeva lumetuisu tõttu on teed muutunud raskesti läbitavaks ning esmaspäeval esineb posti kojukande hilinemist üle Eesti, teatas Omniva kleintidele.

Osades Eesti piirkondades on ilmastiku- ja teeolud nii keerulised, et postikanne ja pakiautomaatide tühjendamine või täitmine ei saa toimuda. Seda tehakse esimesel võimalusel kui torm on vaibunud ja teeolud seda võimaldavad. Lisaks võib Omniva teatel elektrikatkestuste tõttu esineda häireid pakiautomaatide töös.

Võimalikest probleemidest kojukannetega järgnevatel päevadel on oma paberlehe tellijaid teavitanud Eesti Päevaleht.

Kojukandefirma Express Post klienditeenindusest öeldi ERR-ile, et kojukanne toimub piirkondadesse, kus teed on läbitavad.

Uudis on täiendamisel.