Poola tahab EL-ilt raha saada ja plaanib kohtureformi

2020. aastal leppisid EL-i riigid kokku 750 miljardi euro suuruses taastepaketis. Poola peaks paketist saama 35 miljardit eurot, kuid Brüssel pole Poolale raha veel välja maksnud, kuna kritiseerib Poola õigussüsteemi.

Valitsus esitas Poola parlamendile teisipäeva õhtul seaduseelnõu. Selle käigus viiakse ellu õigussüsteemi reform, mida Brüssel nõuab. Seaduse kohaselt algatatakse reformid, mis tagaks kohtunike sõltumatuse.

"Meil pole aega komisjoniga vägikaikaveoks. Olen pöördunud opositsiooni poole, et see hakkaks kavandatava seadusega töötama nii kiiresti kui võimalik," ütles kolmapäeval Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

Poola Euroopa asjade minister Szymon Szynkowski vel Sek ütles, et Poola arutas Euroopa Komisjoniga reformid läbi.

Eelnõu peab saama mõlema parlamendi koja heakskiidu. Seejärel peab selle veel allkirjastama president Andrzej Duda. Siiski pole veel kindel, et Poola saab raha kätte.

Reformi vastuvõtmiseks vajab PiS ka parempoolse koalitsioonipartneri toetust. Seda parteid juhib justiitsminister Zbigniew Ziobro, kes on Morawiecki poliitiline rivaal. Ziobro tahab hääletust edasi lükata. Morawiecki tahab seetõttu opositsiooniparteide toetust, kuid need erakonnad ei taha valitsust aidata.

"Teeme kõik, et EL-ilt raha saada, kuid me ei tohi unustada, kes kannab vastutust, et meil seda raha veel pole," ütles kolmapäeval Poola Rahvapartei juht Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Mõned analüütikud kahtlevad samuti, kas plaanitavad muudatused on kooskõlas komisjoni kriteeriumitega, vahendas Politico.

PiS on varem teinud Poolas mitu vastuolulist kohtureformi, mis ohustavad kriitikute hinnangul kohtusüsteemi sõltumatust ja õigusriigi põhimõtteid. Paljud Poola kohtunikud leiavad, et ülemkohus pole sõltumatu. PiS väitis varem, et reformid olid vajalikud, et juurida kohtusüsteemist välja kommunismipärand.