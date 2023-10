Kohtunik: Poola kohtureformi võib olla keeruline tagasi pöörata

Poolas pühapäeval toimunud parlamendivalimised võivad võimule tuua senised opositsiooniparteid, kes on lubanud sel juhul sealse kohtureformi tagasi pöörata. See ei pruugi aga lihtne olla, ütles Tallinna halduskohtu esimees, kohtunik Kaupo Kruusvee.

Pärast võimuletulekut 2015. aastal käivitas PiS kohtureformi, millega muudeti kohtunike määramise reeglid ning Ülemkohtu koosseisu. Kriitikute hinnangul ohustab reform kohtusüsteemi sõltumatust ja õigusriigi põhimõtteid. Ka paljude Poola kohtunike hinnangul pole ülemkohus sõltumatu. Eelmisel aastal viitas Õiguse ja Õigluse partei, et alustab õigussüsteemi reformimist, mis peaks kohtunike sõltumatuse tagama, sest soovis Euroopa Liidu taastepaketist raha kätte saada. Euroopa Kohus leidis tänavu suvel, et Poola kohtureform rikub EL-i seadust.

Kruusvee ütles "Ringvaates", et viimaste aastate arengud on Poola õigussüsteemi sõltumatusele mõju avaldanud. Ta selgitas, et Poola valitsev partei on püüdnud võimude tasakaalu paigast ära viia.

"Kui rääkida inimesekesksest ühiskonnakorraldusest, kus igaühe põhiõigused ja -vabadused on au sees, siis need kooselureeglid on kirja pandud põhiseadusesse. See on olulisim baasseadus, kus on kõige põhimõttelisemad printsiibid, näiteks igaühe kodu on puutumatu, kedagi ei tohi piinata, väärikust alandavalt kohelda, ja nendest põhimõtetest peavad juhinduma kõik, sealhulgas riigivõim. Ja et vältida seda, et riigivõim neid põhimõtteid kuritarvitaks, siis on võim jagatud kolme võimuharu vahel, kes üksteist tasakaalustavad ja kontrollivad ehk et kellelgi ei saaks tekkida võimutäiust, absoluutvõimu," selgitas Kruusvee.

"Kui räägime kolmest võimuharust – seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim –, siis võib öelda, et (Poola) valitsev partei kontrollib neist kahte võimu ja on püüdnud allutada kolmandat endale ehk sellise võimude tasakaalu paigast ära viia," lisas ta.

Kruusvee selgitas, et kohtuniku sõltumatus on kehtestatud igaühe kaitseks, et kohtu alla sattudes lahendaks vaidlusi erapooletu ja eelarvamusteta kohtunik. "Seda saab kohtunik teha juhul, kui ta on kaitstud väliste mõjutuste eest. Näiteks ta ei pea kartma, kui ta teeb ühe- või teistsuguse lahendi, siis võib ta oma tööst ilma jääda. Poolas just selline olukord juhtus – kuna kohtunik oli teinud lahendi, mis ei meeldinud võimulolijatele, siis jäi ta sisuliselt selle tõttu oma tööst ilma."

Opositsiooniline Kodanike Platvorm on lubanud Poolas võimule tuleku korral kohtureformi tagasi pöörata. Kruusvee sõnul ei pruugi see lihtne olla.

"Me võime eeldada, et kui see Euroopa-meelne opositsioon saab võimule, siis püütakse seda tagasi pöörata, aga nii palju kui ma tean, siis tegelikult praegu on need muudatused juba nii põhimõttelised ja on nimetatud ametisse ka juba palju uusi kohtunikke, nii et see tagasipööramine ei pruugi olla sugugi nii lihtne ja sama kiire kui senised arengud," rääkis ta.

Eestis Kruusvee hinnangul kohtunike sõltumatusega probleeme pole. Seda näitab eelmisel aastal tehtud uuring.

"30 protsenti kohtunikest hindas enda sõltumatust kümne palli skaalal ligi üheksa punkti juurde. Tahaks öelda, et Eestis tänasel päeval suuri probleeme kohtunike sõltumatusega pole. Ka minul puuduvad sellised kokkupuuted, et keegi oleks väliselt mõjutanud ühe või teistsuguse lahendi tegemist. Samas, Poola näitel me ei tohi valvsust ka uinutada, kuna muudatused süsteemis toimusid suhteliselt kiire aja jooksul, ühe-kahe aastaga," rääkis Kruusvee.