Ameerika Ühendriikide jalaväeüksus jõudis Eestisse

"Tänu sellele, et USA jalaväekompanii tuleb koos pataljoni juhtimiselemendiga, saame liitlased integreerida brigaadi tasandil ning juurde täiendava manööverüksuse. See võimaldab meil harjutada liitlaste täiendavate võimete kasutamist ning suurendada brigaadi lahingujõudu," ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Mati Tikerpuu.

Kahepoolse kaitsekoostöö raames Eestisse saabunud üksus on osa USA president Joe Bideni poolt NATO Madridi tippkohtumisel välja öeldud alliansi idatiiva tugevdamise tegevustest.

"Meie sõduritel on hea meel Eestisse jõuda ning me ootame huviga võimalust oma liitlastega õlg õla kõrval teenida. See on võimalus üksteiselt õppida, arendada omavahelist koostöövõimet ning moodustada tugevamaid omavahelisi sidemeid," ütles 1. jalaväediviisi suurtükiväebrigaadi ülem kolonel Richard J. Ikena.

USA jalaväekompanii paigutatakse Võrru esmajoones selleks, et ka Eesti kaitseväe 2. jalaväebrigaad saaks rohkem praktikat liitlasüksustega koos tegutsemisest.

"Meie üksus on selleks suurepäraseks võimaluseks valmis. Koostöö Eesti kolleegidega suurendab valmisolekut ning loodavad suhted omavahelist koostöövõimet," ütles Bravo kompanii ülem kapten Arnaud Vaganay.

Eesti ja USA relvajõud teevad koostööd ka NATO raamistikus diviisi struktuuri loomiseks. Eesti liitub tunnustatud U.S. Warfighteri programmiga, mis koosneb õppuste seeriast ja lõpeb sertifitseerimisõppusega sellel osalevatele korpustele ja diviisi üksustele.

USA üksuste rotatsioonide suurendamisest Balti riikidesse teatas USA president Joe Biden suvisel NATO Madridi tippkohtumisel. Ühendriigid siiravad rotatsiooni korras Eestisse jalaväekompanii ja HIMARS-i mitmikraketiheitjatega üksuse koos vastava juhtimisvarustuse ja süsteemidega. Eestisse saabuvad USA üksused osalevad koos Eesti kaitseväega ühistel õppustel, et suurendada koostegevusvõimet.

Peale USA vägede siirmise teenib Eestis praegu Ühendkuningriigi juhitud NATO lahingugrupp (Enhanced Forward Presence), milles osalevad veel Prantsuse ja Taani üksused ning Islandi eksperdid. Lisaks on Eestis Balti õhuturbemissioonil Saksa õhuväe üksus.