Muuga sadamas põleb laohoone

Päästeamet teatas Twitteris, et teade põlengu kohta tuli kell 10.02.

"Reageeriti suurte jõududega, kustutustööd kestavad. Kannatanuid ei ole," märkis päästeamet.

Päästeameti pressiesindaja Liina Valner ütles ERR-ile, et inimesed on evakueeritud, aga ohualaks on määratud 800 meetrit igas suunas. Samuti evakueeritakse inimesed teistest sadamaterritooriumil asuvatest hoonetest.

Esialgsetel andmetel hoitakse põlevas laos õli.

Tulekahju asukoht. Autor/allikas: Google maps

15. detsembril põles Muuga sadamas naftaterminali lähedal ankrus olev viljalaev.